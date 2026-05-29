Gheorghe Șoldan: Suceava va avea un stadion modern de 8.000-10.000 de locuri în maximum 3 ani

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat vineri, într-o conferință de presă, că administrația județeană este hotărâtă să construiască un nou stadion modern în municipiul Suceava sau în zona metropolitană, în condițiile în care municipalitatea nu dorește varianta modernizării actualului stadion.

„Am văzut declarații despre modernizarea actualului stadion”, a spus Șoldan care a făcut referire la declarația primarului Sucevei, Vasile Rîmbu, care s-a arătat sceptic că se poate construi în timp relativ scurt un nou stadion.

Șoldan a subliniat că își dorește un nou stadion care se poate ridica în 24 de luni, iar ținând cont de perioada de licitație întreagul proces poate dura trei ani.

Potrivit președintelui CJ Suceava, banii pentru proiectare sunt deja prinși în bugetul județean pe anul 2026. Consiliul Județean a solicitat oficial Primăriei Municipiului Suceava preluarea în administrare a terenului de lângă Sala Polivalentă pentru a demara acolo construcția unui nou obiectiv.

„Dacă Primăria ne va preda terenul, vom putea construi un stadion între 8.000 și 10.000 de locuri, similar cu cel de la Sepsi OSK, într-un termen maxim de 2-3 ani”, a precizat Șoldan.

În cazul în care Primăria nu va aproba transferul terenului, Consiliul Județean are deja în vedere alternative în zona metropolitană, chiar și achiziționarea unui teren din municipiul Suceava.

„Suntem în căutarea unui teren potrivit. Dacă nu primim terenul de la municipalitate vom identifica o altă locație în apropierea Sucevei. Nu este doar o promisiune de campanie – este un angajament pe care mi-l asum”, a subliniat președintele CJ Suceava.

Gheorghe Șoldan a menționat că un stadion nou este esențial pentru dezvoltarea fotbalului sucevean, mai ales în contextul în care echipa locală a promovat în Liga 2, dar și pentru comunitate, având în vedere că în municipiu trăiesc aproximativ 100.000 de locuitori.

Proiectul face parte din promisiunile de campanie ale președintelui Consiliului Județean și reprezintă una dintre prioritățile de investiții ale administrației județene pentru următorii ani.