Bărbat din Suceava, păgubit cu 1.667 lei în doar câteva secunde prin tranzacții online frauduloase

Un sucevean în vârstă de 45 de ani a devenit victimă unei fraude online sofisticate, după ce de pe cardul său bancar au fost efectuate patru tranzacții neautorizate în valoare totală de 1.667,21 lei.

Potrivit sesizării depuse joi, 28 mai 2026, la Poliția Municipiului Suceava, bărbatul se afla în incinta unui centru comercial din oraș când a început să primească, în doar câteva secunde, patru notificări succesive de la operatorul „BT Info”. Tranzacțiile au fost realizate către un comerciant online internațional, fără ca bărbatul să fi efectuat sau să fi autorizat vreo plată.

Sumele debitate au fost:

218,69 lei

244,37 lei

343,27 lei

717,29 lei

Bărbatul a precizat că nu și-a pierdut cardul, nu l-a împrumutat nimănui și nu a introdus datele cardului pe site-uri suspecte în ultima perioadă.

Polițiștii Biroului Investigații Criminale au deschis dosar penal și efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii a patru infracțiuni de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos (art. 250 alin. 1 Cod Penal) și a patru infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic (art. 360 alin. 1 Cod Penal).

Victima s-a constituit parte civilă în cauză pentru recuperarea integrală a prejudiciului.

Recomandări ale Poliției:

Activați notificările instant pentru orice tranzacție bancară;

Nu introduceți datele cardului pe site-uri neverificate sau nesigure;

Monitorizați frecvent contul bancar;

În cazul unor tranzacții suspecte, blocați imediat cardul și sesizați banca și poliția.