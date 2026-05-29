Un recidivist, plasat sub control judiciar după ce a zgâriat cuvântul „DEATH” pe ușa unei locuințe din Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un bărbat cu antecedente penale a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile după ce a zgâriat cuvântul „DEATH” (moarte) pe ușa de la intrarea în locuința unei familii din municipiul Suceava, provocând distrugerea acesteia și creând o stare de temere victimelor.

Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, incidentul a avut loc în seara de 24 mai 2026, în jurul orei 19:34. Bărbatul s-a deplasat la domiciliul persoanei vătămate și, folosind un fragment de beton, a zgâriat profund pe ușa de acces cuvântul „DEATH”, aducând-o în stare de neîntrebuințare. Prin acest gest, el a creat o stare de teamă atât persoanei vătămate, cât și familiei sale.

În urma activităților investigativ-operative desfășurate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Suceava, procurorii au dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore pe 28 mai, iar pe 29 mai au pus în mișcare acțiunea penală față de acesta pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere și amenințare.

Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți a dispus plasarea inculpatului sub măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Bărbatului i-au fost impuse mai multe obligații și interdicții, printre care aceea de a nu părăsi municipiul Suceava, de a nu lua legătura cu persoana vătămată și cu martorii din cauză, de a nu se deplasa la domiciliul victimei, de a nu purta sau deține arme, precum și obligația de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

Cercetările în acest caz continuă, fiind efectuate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, pentru documentarea întregii activități infracționale.