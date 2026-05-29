SindFISC continuă protestele: A treia acțiune de pichetare la Direcția Regională Antifraudă Fiscală Suceava  

Sindicatul Național Finanțe Publice – SindFISC organizează marți, 2 iunie 2026, între orele 17:00 și 18:00, a treia acțiune de protest din seria planificată, prin pichetarea sediului Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 1 Suceava (str. Humorului nr. 82, comuna Șcheia).

Acțiunea se va desfășura în afara programului de lucru, din respect față de contribuabili și față de activitatea angajaților din sistemul financiar-fiscal.

Sub motto-ul „Standarde înalte – recompense pe măsură!”, sindicaliștii atrag atenția asupra faptului că inspectorii antifraudă reprezintă prima linie de apărare a bugetului de stat, acționând zilnic în condiții dificile și imprevizibile pentru combaterea fraudei și evaziunii fiscale.

„Tocmai de aceea protestăm la DRAF 1 Suceava: inspectorii antifraudă merită o recunoaștere salarială pe măsura responsabilităților pe care le asumă în noua lege a salarizării”, se precizează în comunicatul SindFISC.

Principalele revendicări:

Instituirea unei grile salariale distincte pentru finanțiști, care să reflecte specificul, complexitatea și riscurile activității lor;

pentru finanțiști, care să reflecte specificul, complexitatea și riscurile activității lor; Poziționarea corectă a categoriei profesionale în raport cu responsabilitățile asumate;

Legiferarea statutului profesional al finanțiștilor;

Revizuirea coeficienților de ierarhizare, care în forma actuală nu reflectă realitatea muncii lor;

Stimularea performanței profesionale și asigurarea unor condiții de muncă decente.

SindFISC critică proiectul noii legi a salarizării unitare, arătând că acesta nu face diferența necesară pentru personalul din sistemul financiar-fiscal și ignoră angajamentele asumate anterior de factorii decidenți.

Președintele SindFISC, Nicolae-Liviu Toader, a subliniat: „Standarde înalte – recompense pe măsură! Mesajul nu poate rămâne doar un slogan. Este un drept.”

Acțiunile de protest vor continua atât la nivel teritorial, cât și central. Pe 3 iunie 2026, reprezentanții SindFISC vor participa la consultările privind proiectul legii salarizării. În funcție de evoluția negocierilor, sindicatul nu exclude declanșarea conflictului colectiv de muncă.