SindFISC continuă protestele: A treia acțiune de pichetare la Direcția Regională Antifraudă Fiscală Suceava  

Sindicatul Național Finanțe Publice – SindFISC organizează marți, 2 iunie 2026, între orele 17:00 și 18:00, a treia acțiune de protest din seria planificată, prin pichetarea sediului Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 1 Suceava (str. Humorului nr. 82, comuna Șcheia).
Acțiunea se va desfășura în afara programului de lucru, din respect față de contribuabili și față de activitatea angajaților din sistemul financiar-fiscal.
Sub motto-ul „Standarde înalte – recompense pe măsură!”, sindicaliștii atrag atenția asupra faptului că inspectorii antifraudă reprezintă prima linie de apărare a bugetului de stat, acționând zilnic în condiții dificile și imprevizibile pentru combaterea fraudei și evaziunii fiscale.
„Tocmai de aceea protestăm la DRAF 1 Suceava: inspectorii antifraudă merită o recunoaștere salarială pe măsura responsabilităților pe care le asumă în noua lege a salarizării”, se precizează în comunicatul SindFISC.
Principalele revendicări:
- Instituirea unei grile salariale distincte pentru finanțiști, care să reflecte specificul, complexitatea și riscurile activității lor;
- Poziționarea corectă a categoriei profesionale în raport cu responsabilitățile asumate;
- Legiferarea statutului profesional al finanțiștilor;
- Revizuirea coeficienților de ierarhizare, care în forma actuală nu reflectă realitatea muncii lor;
- Stimularea performanței profesionale și asigurarea unor condiții de muncă decente.
SindFISC critică proiectul noii legi a salarizării unitare, arătând că acesta nu face diferența necesară pentru personalul din sistemul financiar-fiscal și ignoră angajamentele asumate anterior de factorii decidenți.
Președintele SindFISC, Nicolae-Liviu Toader, a subliniat: „Standarde înalte – recompense pe măsură! Mesajul nu poate rămâne doar un slogan. Este un drept.”
Acțiunile de protest vor continua atât la nivel teritorial, cât și central. Pe 3 iunie 2026, reprezentanții SindFISC vor participa la consultările privind proiectul legii salarizării. În funcție de evoluția negocierilor, sindicatul nu exclude declanșarea conflictului colectiv de muncă.
