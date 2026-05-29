Grefierii din Suceava intră în protest: Activitatea la instanțe și parchete, redusă drastic în perioada 2-5 iunie

Curtea de Apel Suceava a emis un comunicat de presă prin care informează publicul și participanții la actul de justiție că, în perioada 2 – 5 iunie 2026, activitatea judiciară va fi afectată ca urmare a protestului declanșat de Sindicatul Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL.

Conform Hotărârii nr. 2 din 27 mai 2026 a sindicatului, în intervalul orar 08:00 – 12:00, se va suspenda activitatea curentă și se va reduce la jumătate programul de lucru cu publicul în cadrul tuturor instanțelor judecătorești și unităților de parchet din raza Curții de Apel Suceava, cu excepția cauzelor și lucrărilor urgente prevăzute de lege.

Pe 4 iunie 2026, între orele 08:00 – 12:00, activitatea se va opri total în toate instanțele și parchetele, ca formă de protest față de proiectul Legii salarizării unitare, care, potrivit sindicatului, ignoră revendicările legitime ale personalului auxiliar de specialitate din sistemul judiciar.

Președintele Curții de Apel Suceava, judecătorul Anca Cazacu, precizează că ședințele de judecată programate în această perioadă se vor desfășura între orele 8:00 și 12:00 doar pentru cauzele urgente, acestea urmând a fi evidențiate pe listele de ședință afișate atât fizic, cât și pe portalul instanței. După ora 12:00, activitatea se va relua în mod normal pentru celelalte cauze.

Pentru a respecta drepturile procesuale ale părților, instanța recomandă celor interesați să solicite, dacă este cazul, amânarea judecării cauzelor pentru un termen ulterior.

Acțiunea face parte dintr-o serie mai amplă de proteste organizate la nivel național de grefieri, ca urmare a nemulțumirilor legate de noul proiect al Legii salarizării.