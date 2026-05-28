Festivalul Internațional „Ciprian Porumbescu” debutează luni la Stupca cu concertul „Acasă, la Stupca”

Ediția a V-a a Festivalului Internațional „Ciprian Porumbescu”, organizat de Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural „Bucovina”, va începe luni, 1 iunie 2026, ora 18:00, la Muzeul Memorial „Ciprian Porumbescu” din Stupca, prin concertul „Acasă, la Stupca”.

Evenimentul readuce muzica în spațiul natal al marelui compozitor, marcând simbolic deschiderea seriei de manifestări dedicate memoriei și moștenirii sale artistice.

Concertul va reuni trei formații de prestigiu:

Corala „Academica-Bucovina" , dirijată de prof. Emil Forfotă

Corala „Sfântul Ioan cel Nou" a Catedralei Arhiepiscopale, dirijată de pr. prof. Lucian Tablan-Popescu

Cvartetul „Ciprian Porumbescu", coordonat de Mihail-Ciprian Reuț

Programul va cuprinde lucrări de Ciprian Porumbescu, Vasile Spătărelu, Constantin Arvinte, Felicia Donceanu, Ioan D. Chirescu, Nicolae Lungu și alți compozitori români. Prezentator: Ionuț Vichentie-Ilisoi.

Corala mixtă „Academica-Bucovina” a fost fondată în toamna anului 2004, la inițiativa și sub bagheta prof. Emil Forfotă – dirijor și formator cu o vastă experiență în domeniul muzicii corale. De-a lungul celor peste 20 de ani de activitate neîntreruptă, corala s-a remarcat printr-o prezență constantă în peisajul cultural local, național și internațional, evoluând în cadrul a numeroase festivaluri și turnee în România, Franța, Germania, Italia, Grecia, Croația, Spania, Muntenegru și Turcia. Repertoriul coralei este unul vast și divers, incluzând lucrări de muzică sacră, colinde, creații corale clasice și contemporane, piese folclorice armonizate și compoziții românești de referință.

Corala ,,Sfântul Ioan cel Nou” a catedralei arhiepiscopale a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a fost înființată în anul 1869 de către – elevul pe atunci Ciprian Porumbescu și de profesorul acestuia – Ștefan Nosievici. Corala, dirijată de pr. prof. Lucian Tablan-Popescu, a avut o bogată activitate mai ales pe plan liturgic. A susținut mai multe turnee de colinde în străinătate în Elveția, Franța, Germania, Italia și Austria. În anul 2004, Corala a susținut trei concerte cu specific religios la Viena în Palatul Imperial de Iarnă, în Catedrala Stephansdom și la Biblioteca Națională a Austriei. În anul 2010 a participat la concursul pentru coruri chiriarhale organizat de Preafericitul Patriarh Daniel, unde a câștigat etapa mitropolitană și a obținut locul al IV-lea la nivelul Patriarhiei, clasându-se în fața multor coruri cu renume ale altor mitropolii. În anul 2025 a participat la Concursul Internațional „Chorus Inside”, Croația unde a câștigat Marele Trofeu al competiției, iar în anul 2026 a câștigat Marele Premiu al Festivalului-Concurs Național de Muzică Corală Religioasă Ortodoxă „Buna Vestire” de la Fundu Moldovei.

Cvartetul Ciprian Porumbescu s-a înființat cu ocazia celei de a treia ediții a festivalului cu același nume la inițiativa Consiliului Județean Suceava. Primul recital al acestui cvartet a avut loc pe scena de la Stupca pe data de 6 iunie, la împlinirea celor 140 de ani de la moartea marelui compozitor. Cvartetul abordează piese de la Mozart la Șostacovici, din clasicism până la modernism, punând un mare accent pe aducerea în scenă a unor creații ale lui Ciprian Porumbescu, adaptate în această formulă. Membrii cvartetului sunt Mihail-Ciprian Reuț – vioara I, Alexandra Mihaela Danilă-Nepotu – vioara a II-a, Andreea-Elena Răileanu – violă, Petre-Cristian Călin – violoncel, aranjamentele muzicale ale pieselor scrise de Ciprian Porumbescu fiind realizate de prof. Constantin Belciug.

„Acasă, la Stupca” deschide o ediție care pune accent pe integrarea repertoriului coral cu recitaluri camerale și concerte vocal-simfonice, consolidând Festivalul Internațional „Ciprian Porumbescu” ca un eveniment cultural de referință al Bucovinei.