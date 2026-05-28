Ședință a Comisiei Județene pentru Fond Funciar la Prefectura Suceava având pe ordinea de zi și soluționarea unor situații juridice și administrative complexe



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Sub coordonarea prefectului Bogdan George Păstrăv, s-a desfășurat joi, 28 mai 2026, ședința Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Suceava.

Pe ordinea de zi au fost înscrise 27 de puncte, care au vizat atât activitatea comisiilor locale de fond funciar, cât și soluționarea unor situații juridice și administrative complexe aflate în competența comisiei județene.

În cadrul lucrărilor au fost prezentate 10 informări referitoare la solicitările de sprijin formulate de comisiile locale și la stadiul cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată. De asemenea, au fost analizate 16 propuneri venite din partea comisiilor locale, privind validarea sau invalidarea unor titluri de proprietate, în conformitate cu hotărâri judecătorești definitive.

Comisia a examinat situații referitoare la invalidarea unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră, terenuri agricole și terenuri aferente construcțiilor, precum și cazuri în care documentațiile au fost returnate pentru completări.

Prefectul Bogdan George Păstrăv a subliniat necesitatea respectării stricte a prevederilor legale, a transparenței și a soluționării cu celeritate a tuturor spețelor, având în vedere impactul direct asupra cetățenilor.

„Este esențial să sprijinim comisiile locale și să consolidăm colaborarea interinstituțională pentru clarificarea operativă a tuturor aspectelor, evitând prelungirea nejustificată a procedurilor administrative și judiciare”, a declarat prefectul județului Suceava.

Instituția Prefectului – Județul Suceava a dat asigurări că va continua să asigure aplicarea unitară a legislației fondului funciar și buna funcționare a comisiilor de fond funciar la nivelul întregului județ.