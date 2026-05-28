Trei zile de distracție la Iulius Mall Suceava: concurs de kendama, ateliere creative, concerte și filme pentru întreaga familie, la EduFortress Childhood Festival

Sunteți pregătiți pentru un weekend plin de joacă, energie și experiențe? La Iulius Mall Suceava, Ziua Copilului vine cu trei zile pline de distracție. În perioada 30 mai – 1 iunie 2026, toți membrii familiei sunt așteptați la Iulius Mall Suceava, unde EduFortress Childhood Festival transformă fiecare zi într-o aventură, cu spectacole, concerte, ateliere interactive, filme, activități sportive și multe surprize. Accesul este gratuit.

Festivalul debutează vineri, 30 mai, cu „Gen Z Day”, o zi dedicată energiei și creativității noii generații. Începând cu ora 11.00, în parcul Iulius Mall Suceava are loc OKENDAMA Experience Tour, unde invitații speciali ScreamX, Dani Gone Wild și Iosif CYD vor susține demonstrații live, challenge-uri și sesiuni interactive. Participanții vor învăța trick-uri noi, vor lua parte la concursuri și vor avea șansa să câștige premii. Participarea este gratuită, iar înscrierile se fac online: https://www.contrastmarket.ro/okendama-experience-tour-suceava-iulius-mall/.

Tot vineri, copiii sunt invitați la atelierul „Recycle Bin Denim”, dedicat reciclării creative, iar de la ora 17.00, atmosfera va fi animată de concertele susținute de trupele locale Silvered Rose și Viceless, alături de DJ Cosmin.

Sâmbătă, 31 mai, „Chill Day” propune activități pentru toate vârstele. Ziua începe cu un workshop-ul interactiv, care vă va cuceri în ritm de boomwhackers și tobe africane, de la ora 13.00. Cei mici pornesc alături de Pinocchio într-o aventură plină de emoție, umor și lecții de viață, de la ora 14.00, la spectacolul de teatru ce are loc în parcul Iulius. Ziua continuă cu proiecțiile filmelor „Wall-E”, de la ora 14.45, „Albă ca Zăpada”, de la ora 17.45 și „A Star is Born”, care rulează de la 20.45. Atmosfera va fi completată sâmbătă de Concertul MeloMind, demonstrații de street dance și spectacolul „Pisici” al Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava.

De asemenea, sâmbătă, în intervalul 10.00–14.00, în zona Altex are loc Festivalul „Artis”, un eveniment dedicat muzicii și dansului, în cadrul căruia elevi din mai multe școli vor susține diverse momente artistice.

Pe 1 iunie, de Ziua Copilului, la Iulius Mall Suceava are loc „Family Day”, un eveniment dedicat copilăriei și timpului petrecut împreună în familie. De la ora 11.00, ziua începe cu lansarea brandului local Kendama Cioc-Cioc și cu deschiderea zonelor pregătite de cei 55 de parteneri educaționali. Aceștia au pregătit pentru cei mici ateliere interactive de știință și tehnologie, artă și comunicare, educație digitală, sport și sănătate. Seara se încheie cu proiecția filmului de animație „Mufasa: Regele Leu”, de la ora 19.00. Programul complet al activităților poate fi consultat pe pagina de Facebook a festivalului.

De Ziua Copilului, filmele și animațiile de familie, atât 2D cât și 3D, pot fi văzute la Cinema City Suceava la prețul special de doar 15 lei. Vino luni, alături de cei mici, și poți viziona filme precum „Arco”, „Când Mumbo Jumbo s-a făcut uriaș”, „Copacul magic din lumea fermecată”, „Copilul deșertului”, „Heidi – Legenda râsului din Alpi”, „Hopperi”, „Iepurele-găină 2″, „Marsupilami” sau „Super Mario Galaxia: Filmul”. Informații despre proiecții sunt disponibile aici.

Un weekend de poveste, plin de activități interesante, te așteaptă la Iulius Mall Suceava! Petrece Ziua Copilului într-o atmosferă de neuitat!