Primăria Suceava propune să aloce 100% din taxa de turism și suplimentar 450.000 de lei pentru promovarea OMD Suceava-Orașul Cetății de Scaun


Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a inițiat un proiect de hotărâre prin care se propune finanțarea integrală a Organizației de Management al Destinației (OMD) „Suceava – Orașul Cetății de Scaun”.

Conform documentului, Municipiul Suceava va transfera 100% din sumele încasate din taxa specială pentru promovarea turismului către OMD, urmând să aloce suplimentar o contribuție de 450.000 lei pentru dezvoltarea destinației turistice și cheltuieli de funcționare.

Această măsură vine în contextul strategiei naționale de dezvoltare a turismului, OMD-urile fiind considerate instrumente esențiale pentru creșterea competitivității sectorului și transformarea socio-economică durabilă, așa cum este prevăzut în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Prin această asociere și finanțare , Primăria Suceava își propune să consolideze rolul orașului ca destinație turistică de referință, valorificând la maximum patrimoniul cultural, istoric și natural al Bucovinei și atrăgând un număr tot mai mare de turiști atât din țară, cât și din străinătate.

Proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii și aprobării în cadrul ședinței din 28 mai a Consiliului Local al Municipiului Suceava.


Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
