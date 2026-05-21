ANUNȚ PUBLIC

Direcţia Silvică Suceava, titulară a planului „Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, prin Direcția Silvică Suceava Ocolul Silvic Gura Humorului, U.P. I Capu Câmpului”, situat pe teritoriul orașului Gura Humorului și al comunelor Capu Câmpului, Slatina și Valea Moldovei, din județul Suceava, vă informează că, în urma consultărilor din cadrul ședinței Comitetului Special Constituit din data de 07.05.2026 și a completărilor ulterioare, s-a luat decizia ca planul să fie supus adoptării, fără evaluare de mediu/evaluare adecvată, prin procedura simplificată, fără aviz de mediu.

Informaţiile și observaţiile, privind potenţialul impact asupra mediului a planului propus, pot fi primite la sediul Direcției Județene de Mediu Suceava din mun. Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A, jud. Suceava, în termen de 10 zile de la data anunţului.