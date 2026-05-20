Control al Gărzii de Mediu: Amendă de 60.000 lei și suspendarea activității pentru colectare ilegală de deșeuri metalice

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Suceava au aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 60.000 lei unui agent economic care colecta și depozita deșeuri feroase (fier vechi) fără a deține autorizație de mediu.

În urma unui control efectuat recent, comisarii de mediu au constatat că operatorul economic desfășura activități ilegale de gestionare a deșeurilor, ceea ce reprezintă un grad sporit de poluare și afectare a mediului înconjurător.

Pe lângă amendă, comisarii au dispus și suspendarea activității până la intrarea în legalitate.

„Nerespectarea legislației de mediu nu este o opțiune! Orice activitate de colectare, valorificare sau eliminare a deșeurilor trebuie să se desfășoare strict în cadrul legal, protejând resursele naturale și comunitatea”, au transmis reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu Suceava.

Acțiunile de control ale Gărzii de Mediu continuă pe întreg teritoriul județului, cu scopul de a preveni și combate practicile ilegale care pun în pericol sănătatea populației și integritatea mediului.