Lucrările la Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Suceava avansează. Unitatea va va dispune de 32 de paturi și va include o zonă dedicată recuperării prin balneo-fizio-kinetoterapie, precum și cabinete medicale pe diferite specialități

Sub oblăduirea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, prin Fundația Umanitară „Căminul de Bătrâni Sfântul Ioan cel Nou” – Filiala Suceava, avansează lucrările de construcție ale Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, un așezământ medical de mare importanță pentru pacienții aflați în suferință.

Proiectul, binecuvântat de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, își propune să ofere servicii medicale de specialitate pentru bolnavii cu afecțiuni cronice paliative de nivel 3, incluzând îngrijire paliativă, reabilitare și asistență medicală multidisciplinară. Centrul va dispune de 32 de paturi și va include o zonă dedicată recuperării prin balneo-fizio-kinetoterapie, precum și cabinete medicale pe diferite specialități.

„Acest centru reprezintă rodul unei misiuni comune – medicale, sociale și duhovnicești – care așază suferința omului în lumina speranței creștine și a mângâierii oferite de Hristos, Doctorul sufletelor și al trupurilor”, se arată în comunicatul Arhiepiscopiei.

Protos. Ioan Tofan, consilier eparhial în Sectorul Medical și Farmaceutic, a subliniat că încă de la venirea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic în scaunul arhieresc al Sucevei, s-a acordat o atenție deosebită îngrijirii și alinării suferinței oamenilor.

Cei care doresc să contribuie la acest proiect de caritate o pot face prin donații în contul Fundației Umanitare „Căminul de Bătrâni Sfântul Ioan cel Nou” – Suceava: RO65RNCB0234180769710001

Proiectul beneficiază de implicarea directă a părintelui arhimandrit Paraschiv Dabija (vicar-administrativ al Arhiepiscopiei), a părintelui Florin Lupu (consilier pe fonduri externe și interne) și a doamnei Doina Iacoban (manager S.C. Regional Consulting S.R.L.). Lucrările sunt executate de firma General Construct S.R.L., iar proiectarea a fost realizată de S.C. North-East Consulting S.R.L. și S.C. Rond S.R.L.

Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfânta Cuvioasă Parascheva” va fi un loc al alinării și speranței pentru bolnavii din Suceava și nu numai, completând astfel rețeaua de servicii medicale și sociale a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.