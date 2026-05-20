Experiențe internaționale de excepție la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc

Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc a găzduit, în perioada 11 – 15 mai 2026, o nouă mobilitate internațională în cadrul proiectului „Erasmus Without Borders”, parte a programului european Erasmus+.

La activități au participat 24 de elevi și profesori din Estonia și Italia, care, alături de colegii români, au desfășurat o serie de workshopuri, ateliere practice și excursii menite să dezvolte competențe transversale, spiritul de echipă, comunicarea interculturală și conștientizarea mediului înconjurător.

Programul celor cinci zile a combinat armonios activități educaționale cu explorarea patrimoniului natural și cultural al Bucovinei:

Prima zi a proiectului, desfășurată luni, 11 mai 2026, a fost dedicată integrării participanților, activităților educaționale interactive și promovării colaborării interculturale. Programul zilei a început cu primirea participanților, urmată de o vizită oficială în cadrul CNM, unde elevii și profesorii implicați în proiect au avut ocazia să descopere spațiile educaționale și facilitățile instituției gazdă. Deschiderea oficială a proiectului a inclus prezentarea participanților, organizarea grupurilor de lucru și distribuirea sarcinilor pentru întreaga săptămână. Atmosfera a fost una dinamică și prietenoasă, accentul fiind pus pe comunicare, cooperare și incluziune.

În cadrul workshopului de tip Team Building and Inclusion participanții au luat parte la activități interactive menite să consolideze spiritul de echipă și relațiile interculturale. Elevii au colaborat în exerciții creative și jocuri educative care au încurajat empatia, respectul reciproc și dezvoltarea competențelor sociale. Un alt moment important al zilei a fost atelierul „Smart ECO-LAB: Building a Sustainable School Model”, unde elevii au discutat despre soluții moderne pentru dezvoltarea unor școli sustenabile și prietenoase cu mediul. Participanții au analizat exemple de bune practici privind reciclarea, economisirea resurselor și utilizarea tehnologiilor verzi în educație.

Totodată, workshopul „ICT and Language Skills – Integrating AI in the Educational Field” a evidențiat rolul inteligenței artificiale în procesul educațional modern. Elevii și profesorii au explorat modalități prin care instrumentele digitale și aplicațiile bazate pe AI pot sprijini învățarea limbilor străine, creativitatea și dezvoltarea competențelor digitale.

Marți, 12 mai 2026, activitățile din cadrul proiectului ERASMUS+ au continuat cu o zi dedicată educației ecologice, colaborării internaționale și explorării patrimoniului natural al Bucovinei. Programul a reunit elevi și profesori într-o serie de activități interactive și experiențe în aer liber, menite să promoveze spiritul de echipă și respectul pentru natură. Ziua a început cu atelierul „Eco-Frendly School Model”, coordonat de profesor Dayana Ivașcu. În cadrul activității, elevii au participat la un atelier STEM axat pe sustenabilitate, automatizare și tehnologii inteligente. Totodată, elevii au realizat un sistem automat de irigare folosind Arduino, un senzor de umiditate a solului, un modul releu și o pompă de apă. Sistemul a fost proiectat pentru a detecta solul uscat și pentru a uda automat plantele, demonstrând modul în care tehnologia poate contribui la protejarea mediului și la utilizarea eficientă a resurselor.

În continuarea programului, a fost realizată o vizită la Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc, unde elevii au avut ocazia să afle mai multe informații despre implicarea instituțiilor locale în proiecte educaționale și de mediu. Discuțiile au evidențiat rolul colaborării dintre școală, comunitate și autoritățile locale în dezvoltarea unor inițiative dedicate tinerilor. Punctul central al zilei a fost excursia de studiu în Munții Rarău. Elevii au explorat peisajele spectaculoase ale masivului Rarău, bucurându-se de aerul curat și de biodiversitatea specifică zonei montane. Un moment deosebit al zilei a fost atelierul dedicat profesiei de salvamont montan, în cadrul căruia elevii au aflat ce presupune această meserie, care sunt responsabilitățile unui salvamontist și cât de importante sunt pregătirea fizică, spiritul de echipă și capacitatea de intervenție în situații de urgență.

Miercuri, 13 mai 2026, programul zilei a cuprins activități dedicate orientării profesionale, cunoașterii patrimoniului local și explorării mediului natural, la Colegiul Silvic „Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc. Astfel, elevii au avut parte de experiențe interactive și demonstrații practice, care au îmbinat educația ecologică, tehnologia și activitățile specifice domeniului silvic. În a doua parte a zilei, grupul a participat la o excursie de studiu în Parcul Național Călimani. Elevii au explorat frumusețile naturale ale zonei, au observat flora și fauna specifice Munților Călimani și au discutat despre importanța conservării ecosistemelor montane și a ariilor protejate. Excursia a oferit participanților oportunitatea de a învăța direct în natură și de a înțelege mai bine relația dintre activitățile umane și protejarea mediului.

Ultimele două zile ale mobilității ERASMUS+ au adus participanților activități variate, axate pe orientare profesională, dezvoltare personală, educație digitală și promovarea colaborării internaționale. Elevii și profesorii implicați în proiect au avut oportunitatea de a participa la ateliere interactive, vizite educative și momente festive care au marcat încheierea unei săptămâni pline de experiențe valoroase. Joi, 14 mai 2026, programul s-a desfășurat în Suceava, unde participanții au luat parte la activități dedicate dezvoltării competențelor sociale și profesionale. Sub coordonarea profesoarelor Tudurean Nicoleta și Dana Drehluță, elevii au realizat ateliere interactive care au încurajat comunicarea, cooperarea și schimbul de experiență între participanții internaționali. Programul a continuat cu un atelier de terapie prin artă, organizat de Asociația Institutul Bucovina, activitate care a încurajat exprimarea creativă și colaborarea prin metode artistice și exerciții de dezvoltare personală. După-amiaza, elevii au vizitat Muzeul de Științele Naturii, unde au descoperit exponate reprezentative pentru flora și fauna Bucovinei, completând astfel activitățile educative dedicate biodiversității și protecției mediului. Ziua s-a încheiat într-un mod dinamic, prin participarea la activitatea outdoor de tip zip line desfășurată în zona Palma. Experiența a oferit elevilor momente de aventură și adrenalină, contribuind la dezvoltarea spiritului de echipă și a încrederii în sine.

Vineri, 15 mai 2026, ultima zi a mobilității a fost dedicată competențelor digitale și valorificării activităților realizate pe parcursul proiectului. Elevii au participat la atelierul „ICT and Language Skills – Integrating AI in Educational Field”. Activitatea a urmărit familiarizarea participanților cu utilizarea inteligenței artificiale și a instrumentelor digitale în procesul educațional, evidențiind avantajele tehnologiei moderne în învățare și comunicare. Participanții au discutat despre modalitățile prin care aplicațiile digitale și inteligența artificială pot sprijini procesul educativ, dezvoltarea competențelor lingvistice și colaborarea internațională. Atelierul a stârnit interesul elevilor, care au avut ocazia să descopere exemple practice de utilizare a tehnologiei în educație.

În partea a doua a zilei s-a desfășurat atelierul „Erasmus Fair: Digital Storytelling”. Elevii au realizat și prezentat materiale digitale, fotografii și impresii despre activitățile desfășurate pe parcursul întregii săptămâni. Prin prezentările realizate, participanții au evidențiat experiențele culturale, educative și recreative trăite în cadrul mobilității ERASMUS+. Ultima zi a proiectului s-a încheiat într-o atmosferă emoționantă, participanții exprimându-și aprecierea pentru experiențele acumulate, pentru noile prietenii create și pentru oportunitatea de a descoperi cultura și frumusețile naturale ale Bucovinei.

Mobilitățile ERASMUS+ reprezintă atât pentru elevii și profesorii Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”, cât și pentru elevii și cadrele didactice invitate, o experiență educativă complexă, bazată pe colaborare, interculturalitate și învățare prin experiență. Astfel de activități lărgesc orizonturile culturale și dezvoltă abilitățile de comunicare într-o limbă de circulație internațională.