Elevi ai Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți, în mobilitate Erasmus+ în  Antalya

Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți continuă cu succes seria proiectelor internaționale Erasmus+. În perioada 11 – 15 mai 2026, 15 elevi ai liceului au participat la un stagiu de formare, schimb cultural și dezvoltare personală în regiunea Manavgat/Antalya, Turcia.

Delegația rădăuțeană a fost structurată în două grupuri de lucru, corespunzătoare a două proiecte distincte:

(5 elevi rezerve din anul școlar anterior): Dumenchi Larisa, Hrițcan Luana, Pătrăucean Luca, Covașă Andrei, Popescu Alexia – coordonatori: prof. Leon-Postolache Miriam și prof. Halip Iulian. Grupul 2 (10 elevi selectați în anul curent): Nistor Dumitrița, Tironiac Elisa Eva, Popovici Maria, Dohotar-Ciucă Ioana-Bianca, Nanu Tudor, Hîj Sebastian, Lupaștean Barfă Filip, Macovei Iulia, Pirckmayer Elisabeth, Stropșa Teodora – coordonatoare: prof. Nanu Raluca și prof. Halip Beatrice.

Găzduiți de liceul „Sule Muzaffer Buyuk Vocational And Technical Anatolian High School” din Manavgat, elevii au participat la activități de leadership, comunicare interculturală și competențe digitale, dar și la lecții interactive de chimie și biologie în format 3D, cursuri de engleză și activități sportive.

Programul a inclus vizite culturale de excepție: Cascada Manavgat, Moscheea Külliye, Muzeul Side, Templul lui Apollo, Teatrul antic Aspendos, Cascada Düden și centrul istoric Kaleiçi din Antalya. Elevii au luat parte, de asemenea, la ateliere practice de gătit și meșteșuguri alături de copii cu nevoi speciale.

Mobilitatea s-a încheiat cu realizarea de postere cu valori europene și acordarea certificatelor oficiale Youthpass.