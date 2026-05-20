Accident pe DN2H la Slobozia Sucevei: o femeie rănită după două coliziuni succesive

Un accident rutier în lanț s-a produs marți, 19 mai 2026, în jurul orei 9:40, pe DN2H, la intersecția cu DC40, în zona localității Slobozia Sucevei.

O femeie de 34 de ani din Suceava, care conducea un autoturism Renault Clio, a redus viteza pentru a efectua virajul la stânga către Slobozia Sucevei. Autoutilitara Mercedes care circula în spatele ei nu a păstrat distanța corespunzătoare și a acroșat-o din spate. Impactul a proiectat Renault Clio pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune frontală cu un alt autoturism Mercedes care circula dinspre Rădăuți către Suceava.

În urma accidentului, șoferița Renault Clio a suferit un traumatism ușor în zona lombară. Ea a fost preluată de un echipaj de ambulanță și transportată la Spitalul Municipal Rădăuți pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Toți cei trei conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).

Polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Siret au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.