40 de premii și mențiuni, inclusiv un Premiu de Excelență, obținute de elevii suceveni la Concursul Național de Chimie „Magda Petrovanu”:

Intră acum și în grupul de
Elevii din județul Suceava au dominat etapa națională a Concursului Național de Chimie „Magda Petrovanu”, obținând 40 de premii și mențiuni.
Dintre cei 56 de elevi suceveni participanți, un număr impresionant s-au remarcat la una dintre cele mai prestigioase competiții de profil din țară.
Performanțele de top ale sucevenilor:
- Premiu de Excelență (100 de puncte) Simotă Ioan – clasa a IX-a, Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți (profesor îndrumător: Bulgariu Silvia)
- 7 Premii I, dintre care:
- Rusu Alin-Ștefan și Forminte Raluca-Maria – clasa a IX-a, Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc (prof. Baltag Maria)
- Bibicu Andrada-Izabela și Caciur Ștefan Ionuț – clasa a IX-a, Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți (prof. Bulgariu Silvia)
- Marusac Ștefan-Teofan (cl. a IX-a), Meroneac Ionuț Alexandru (cl. a XI-a) și Lesenciuc Alin Daniel (cl. a IX-a) – Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc (prof. Fântână-Galeriu Dorina-Ana și prof. Matei Mihai)
Elevii suceveni au mai obținut 5 premii II, 15 premii III și 12 mențiuni.
Intră acum și în grupul de