Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Actualitate 40 de premii și mențiuni, inclusiv un Premiu de Excelență, obținute de...

40 de premii și mențiuni, inclusiv un Premiu de Excelență, obținute de elevii suceveni la Concursul Național de Chimie „Magda Petrovanu”:


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Elevii din județul Suceava au dominat etapa națională a Concursului Național de Chimie „Magda Petrovanu”, obținând 40 de premii și mențiuni.

Dintre cei 56 de elevi suceveni participanți, un număr impresionant s-au remarcat la una dintre cele mai prestigioase competiții de profil din țară.

Performanțele de top ale sucevenilor:

  • Premiu de Excelență (100 de puncte) Simotă Ioan – clasa a IX-a, Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți (profesor îndrumător: Bulgariu Silvia)
  • 7 Premii I, dintre care:
    • Rusu Alin-Ștefan și Forminte Raluca-Maria – clasa a IX-a, Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc (prof. Baltag Maria)
    • Bibicu Andrada-Izabela și Caciur Ștefan Ionuț – clasa a IX-a, Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți (prof. Bulgariu Silvia)
    • Marusac Ștefan-Teofan (cl. a IX-a), Meroneac Ionuț Alexandru (cl. a XI-a) și Lesenciuc Alin Daniel (cl. a IX-a) – Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc (prof. Fântână-Galeriu Dorina-Ana și prof. Matei Mihai)

Elevii suceveni au mai obținut 5 premii II, 15 premii III și 12 mențiuni.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Lucrările la Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Suceava...

Avantajele metodelor preplătite la cazinourile online – control, siguranță și flexibilitate

Experiențe internaționale de excepție la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare”...