40 de premii și mențiuni, inclusiv un Premiu de Excelență, obținute de elevii suceveni la Concursul Național de Chimie „Magda Petrovanu”:



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Elevii din județul Suceava au dominat etapa națională a Concursului Național de Chimie „Magda Petrovanu”, obținând 40 de premii și mențiuni.

Dintre cei 56 de elevi suceveni participanți, un număr impresionant s-au remarcat la una dintre cele mai prestigioase competiții de profil din țară.

Performanțele de top ale sucevenilor:

Premiu de Excelență (100 de puncte) Simotă Ioan – clasa a IX-a, Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți (profesor îndrumător: Bulgariu Silvia)

– clasa a IX-a, Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți (profesor îndrumător: Bulgariu Silvia) 7 Premii I , dintre care: Rusu Alin-Ștefan și Forminte Raluca-Maria – clasa a IX-a, Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc (prof. Baltag Maria) Bibicu Andrada-Izabela și Caciur Ștefan Ionuț – clasa a IX-a, Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți (prof. Bulgariu Silvia) Marusac Ștefan-Teofan (cl. a IX-a), Meroneac Ionuț Alexandru (cl. a XI-a) și Lesenciuc Alin Daniel (cl. a IX-a) – Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc (prof. Fântână-Galeriu Dorina-Ana și prof. Matei Mihai)

, dintre care:

Elevii suceveni au mai obținut 5 premii II, 15 premii III și 12 mențiuni.