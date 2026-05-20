Elev sucevean, distins cu Mențiune specială la Concursul Național de Chimie „Petru Poni”


Județul Suceava a fost reprezentat la etapa națională a Concursului Național de Chimie „Petru Poni”, desfășurată în perioada 14-17 mai 2026 la Ploiești de doi elevi:

  • Țăran Alexandru – Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc (profesor îndrumător: Corbotiuc Virginia)
  • Botușan Luca Marian – Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava (profesor îndrumător: Chirilă Alexandra Theodora)

Competiția a fost una de un înalt nivel de dificultate, cu probe teoretice și practice complexe, care au solicitat cunoștințe solide, gândire analitică, precizie și calm.

Țăran Alexandru a obținut o Mențiune MEC și, în plus, Mențiune specială pentru cel mai mare punctaj obținut la proba teoretică – o performanță de excepție care l-a remarcat la nivel național.

Elevii au fost însoțiți de prof. Simerea Narcisa Gabriela de la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava.


