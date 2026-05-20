Reuniunea panegirică „Calea Partizanilor din Bucovina” – ediția a II-a, la Memorialul „Vasile Motrescu” din Vicovu de Jos

Asociația Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Arboroasa” organizează sâmbătă, 23 mai 2026, ediția a doua a Reuniunii panegirice „Calea Partizanilor din Bucovina. Conștiință națională și rezistență anticomunistă în Munții Bucovinei (1944-1963)”.

Evenimentul va avea loc la Memorialul „Vasile Motrescu” din Vicovu de Jos, cătunul Remezău, și se înscrie în programul european „Noaptea Muzeelor 2026”.

Reuniunea reprezintă un omagiu adus eroilor rezistenței anticomuniste din Bucovina și marchează începutul amenajării primului complex muzeal sătesc dedicat victimelor comunismului și rezistenței armate din regiune. Participanții vor parcurge primul segment al viitorului traseu memorial tematic „Calea Partizanilor din Bucovina”, care va fi deschis publicului în toamna anului 2026.

Programul evenimentului:

10:00 – Primirea invitaților la Memorialul „Vasile Motrescu”

10:30 – Drumeție istorică „Calea Partizanilor din Bucovina. De la casa natală, la Stâncile Libertății" (ghid: prof. Vasile Bouaru)

11:30 – Punerea plachetei comemorative „Stâncile Libertății" în Pădurea Pietroasa

12:30 – Popas în Poiana Haciungului – evocarea ambuscadei din 20 iunie 1944

14:00 – Sfeștanie și slujbă de pomenire la Memorialul „Vasile Motrescu"

14:30 – Agapă frățească cu bucate tradiționale

15:00 – Cântece vechi bucovinene pe prispa casei, cu interpretul Mihai Hrincescu

16:00 – Prima vizitare a Memorialului înainte de lucrările de amenajare muzeală

Evenimentul are ca scop readucerea în memoria colectivă lupta partizanilor bucovineni, în special a lui Vasile Motrescu – ultimul partizan liber al Bucovinei, și transformarea casei natale a acestuia într-un muzeu viu al rezistenței anticomuniste.

Asociația „Arboroasa” invită publicul larg, istoricii, elevii, studenții și toți cei interesați de istoria recentă a României să participe la acest moment de cinstire a memoriei eroilor.

„Este un loc al memoriei și al identității locale, definitoriu pentru istoria Bucovinei și a României Mari”, au transmis organizatorii.

Locație: Memorialul „Vasile Motrescu”, Vicovu de Jos, cătunul Remezău (GPS: https://maps.app.goo.gl/LdFuaoTVy3gnp9hLA)