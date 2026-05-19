Tânăr reținut în arest după ce s-a urcat beat la volan și s-a răsturnat un BMW pe centura Rădăuți



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți au reținut pentru 24 de ore un tânăr de 25 de ani, din comuna Dornești, cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, după ce a pierdut controlul volanului și a răsturnat un autoturism BMW pe centura ocolitoare a municipiului.

Incidentul s-a produs în noaptea de 13 mai 2026, în jurul orei 01:10. Echipajul de poliție din Milișăuți a observat autoturismul marca BMW ieșit în afara părții carosabile, în șanț. Cei trei ocupanți au încercat să fugă spre un teren arabil din apropiere, dar au fost imobilizați și conduși la sediul poliției.

Șoferul, un tânăr de 25 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost transportat la Spitalul Municipal Rădăuți pentru recoltarea mostrelor biologice. Testul pentru consum de substanțe interzise a fost negativ.

Din cercetări a reieșit că tânărul alimentase autoturismul (BMW 530D cu număr de înmatriculare Marea Britanie) în jurul orei 01:04, după care s-a urcat la volan și a pornit spre DN17A, moment în care a pierdut controlul și s-a răsturnat.

La data de 18 mai 2026, procurorii și polițiștii au dispus începerea urmăririi penale și reținerea suspectului pentru 24 de ore. Acesta a fost escortat la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Suceava.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.