Șoferul unui microbuz ucrainean, prins după ce a ignorat semnalele de oprire la Horodnic de Sus. Țigări de contrabandă și alcool, confiscate



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Vicovu de Sus, în cooperare cu inspectorii vamali din cadrul Serviciului Echipe Mobile Suceava – Direcția Vamală Iași, au depistat luni seară, 18 mai 2026, un bărbat care transporta țigări de contrabandă și băuturi alcoolice, ascunse printre bagaje.

În jurul orei 21:30, în localitatea Horodnic de Sus, polițiștii au efectuat semnalele regulamentare de oprire pentru un microbuz înmatriculat în Ucraina. Șoferul nu a oprit și a continuat deplasarea, motiv pentru care a fost declanșată urmărirea. După aproximativ un kilometru, microbuzul a fost găsit abandonat, iar la scurt timp a fost identificat și conducătorul auto – un bărbat de 40 de ani, cu dublă cetățenie română și ucraineană.

La controlul amănunțit efectuat la sediul sectorului, în interiorul microbuzului au fost descoperite 40 de colete și bagaje pentru care șoferul nu a putut prezenta documente justificative. Printre acestea, ascunse, se aflau 79 de pachete de țigări de proveniență extracomunitară, fără timbru fiscal, și 15,9 litri de băuturi alcoolice.

Bunurile descoperite, evaluate la 2.525 lei, au fost ridicate în vederea confiscării.

Șoferul a fost sancționat contravențional de polițiștii de frontieră cu amendă în valoare de 20.000 lei și de autoritățile vamale cu amendă în valoare de 3.000 lei. De asemenea, microbuzul, estimat la 50.000 lei, a fost indisponibilizat.