Tânăr sucevean înșelat cu 1.650 lei pentru un telefon iPhone 15 Pro Max



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un tânăr de 19 ani din municipiul Suceava a fost înșelat cu suma de 1.650 lei, după ce a încercat să cumpere un telefon mobil de la o persoană necunoscută în municipiul Roman, județul Neamț.

Potrivit sesizării depuse la Poliția Municipiului Suceava, incidentul s-a produs duminică, 17 mai 2026, în jurul orei 20:43, în cartierul „Favorit” din Roman, la intersecția străzilor Vasile Alecsandri și Vasile Lupu.

Tânărul a avut o înțelegere verbală cu o persoană de etnie romă pentru achiziționarea unui telefon iPhone 15 Pro Max. El a remis suma de 1.650 lei, iar presupusul vânzător a intrat într-un bloc din zonă, sub pretextul că va aduce telefonul. După ce a așteptat o perioadă fără ca acesta să revină, victima a realizat că a fost înșelată și a sesizat poliția a doua zi.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, urmând ca cercetările să fie continuate în vederea identificării și tragerii la răspundere a autorului.