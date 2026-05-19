Tânăr sucevean înșelat cu 1.650 lei pentru un telefon iPhone 15 Pro Max


Un tânăr de 19 ani din municipiul Suceava a fost înșelat cu suma de 1.650 lei, după ce a încercat să cumpere un telefon mobil de la o persoană necunoscută în municipiul Roman, județul Neamț.

Potrivit sesizării depuse la Poliția Municipiului Suceava, incidentul s-a produs duminică, 17 mai 2026, în jurul orei 20:43, în cartierul „Favorit” din Roman, la intersecția străzilor Vasile Alecsandri și Vasile Lupu.

Tânărul a avut o înțelegere verbală cu o persoană de etnie romă pentru achiziționarea unui telefon iPhone 15 Pro Max. El a remis suma de 1.650 lei, iar presupusul vânzător a intrat într-un bloc din zonă, sub pretextul că va aduce telefonul. După ce a așteptat o perioadă fără ca acesta să revină, victima a realizat că a fost înșelată și a sesizat poliția a doua zi.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, urmând ca cercetările să fie continuate în vederea identificării și tragerii la răspundere a autorului.


Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
