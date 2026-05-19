Șofer fără permis prins după o urmărire în trafic la Cornu Luncii. Polițiștii i-au cerut să oprească după ce a făcut o depășire neregulamentară

Polițiștii suceveni au desfășurat în weekend-ul trecut, 16-17 mai 2026, o amplă acțiune pentru prevenirea și combaterea excesului de viteză și a depășirilor neregulamentare. În doar două zile au aplicat 567 de amenzi în valoare totală de 365.216 lei și au reținut 51 de permise de conducere.

O situație gravă a fost înregistrată sâmbătă, 16 mai, în jurul orei 15:55, pe DN2E, pe raza localității Cornu Luncii. Un șofer care efectua o depășire neregulamentară în zona indicatorului „Depășirea interzisă” a ignorat semnalele regulamentare de oprire ale polițiștilor din Compartimentul Rutier Fălticeni și a continuat deplasarea.

Polițiștii au pornit în urmărire și au reușit să oprească autoturismul marca VW pe DJ 209A, în localitatea Dumbrava, comuna Cornu Luncii.

La control, conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat de 43 de ani, din comuna Baia. Verificările în bazele de date au scos la iveală că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis, faptă prevăzută și pedepsită de art. 335 alin. (1) din Codul Penal.

Rezultatele acțiunii:

Contravenții aplicate : 567 (din care 356 pentru viteză, 11 pentru depășiri neregulamentare și 200 alte abateri)

: 567 (din care pentru viteză, pentru depășiri neregulamentare și alte abateri) Valoarea totală a amenzilor : 365.216 lei

: 365.216 lei Permise reținute : 51 (35 pentru viteză, 11 pentru depășiri, 5 alte abateri)

: 51 (35 pentru viteză, 11 pentru depășiri, 5 alte abateri) Certificate de înmatriculare retrase : 24

: 24 Infracțiuni constatate: 1 (conducere fără permis)