Flagrant la Câmpulung Moldovenesc: Doi medici din secția Ortopedie-Traumatologie de la Spitalul Municipal, cercetați pentru luare de mită

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Suceava, au efectuat luni, 18 mai 2026, percheziții în cadrul Secției de Chirurgie Generală – Compartimentul Ortopedie-Traumatologie al Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc, precum și la domiciliile unor persoane. Au fost constatate în flagrant două infracțiuni de luare de mită.

În urma probelor administrate, procurorul a dispus reținerea pentru 24 de ore a doi medici din cadrul compartimentului. Marți, 19 mai 2026, față de unul dintre inculpați s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și a fost formulată propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, iar față de cel de-al doilea inculpat s-a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Cercetările au relevat următoarele:

Medicul specialist ortopedie-traumatologie este acuzat că, în mai și august 2025, a pretins și primit 1.500 lei de la un pacient pentru efectuarea unor intervenții chirurgicale. De asemenea, în perioada martie–mai 2026, în mod repetat, a primit diferite sume de bani (între 50 și 200 lei) sau alte foloase (bunuri alimentare și nealimentare) de la 61 de pacienți sau aparținători ai acestora, în legătură cu îndeplinirea actelor medicale din atribuțiile sale de serviciu.

Medicul primar ortopedie-traumatologie este cercetat pentru că, în perioada martie–aprilie 2026, a primit în mod repetat sume de bani (între 50 și 100 lei) sau alte foloase de la 18 pacienți sau aparținători, pentru acordarea asistenței medicale de specialitate.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de luare de mită (art. 289 Cod Penal, raportat la Legea nr. 78/2000), atât în formă simplă, cât și în formă continuată, cu aplicarea prevederilor legale privind concursul de infracțiuni.