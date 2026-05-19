Tânără din Ucraina căutată internațional pentru omor și infracțiuni economice, depistată în PTF Siret

Polițiștii de frontieră suceveni au depistat, luni, 18 mai 2026, o ucraineancă de 28 de ani pe numele căreia autoritățile din Cehia au emis mandat european de arestare pentru infracțiuni grave, inclusiv omor sau vătămare corporală gravă.

Incidentul s-a produs în jurul orei 17:30, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, pe sensul de intrare în România. Femeia s-a prezentat călătorind pe jos pentru efectuarea formalităților de frontieră.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii de frontieră au constatat că pe numele acesteia fusese emis, la data de 30 ianuarie 2026, un mandat european de arestare de către autoritățile cehe pentru săvârșirea de infracțiuni economice și financiare, precum și omor (omucidere) sau vătămare corporală gravă.

Persoana în cauză a fost predată imediat unui echipaj din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, în vederea luării măsurilor legale ce se impun.