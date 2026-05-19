Gheorghe Șoldan anunță că va începe modernizarea a două drumuri județene importante: Soloneț – Cajvana și Costâna – Pârteștii de Sus

Consiliul Județean Suceava a scos la licitație modernizarea a două tronsoane intens circulate de drumuri județene: DJ 178D Soloneț – Cajvana și DJ 178A Costâna – Pârteștii de Sus. Lucrările vor începe în vara acestui an și vizează aproximativ 22,5 kilometri de drum.

Potrivit comunicatului transmis de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, proiectul prevede:

Așternerea a trei straturi noi de asfalt

Lărgirea drumului la 8 metri, cu benzi de circulație de câte 3 metri

Realizarea de șanțuri, rigole și podețe

Montarea de elemente moderne de siguranță rutieră

Modernizarea a cinci poduri pe DJ 178A

pe DJ 178A Reconfigurarea intersecției dintre DJ 178A și DJ 178D

Construcția unui nou pasaj de cale ferată cu circulație pe ambele sensuri (actualul pasaj permite trecerea unui singur autovehicul odată)

„Aceste investiții vor asigura un trafic mai sigur, condiții mult mai bune de deplasare și vor crea premisele unei dezvoltări economice și turistice sustenabile pentru localitățile traversate”, a precizat Gheorghe Șoldan.

Cele două drumuri județene au un rol esențial în conectarea mai multor comune din zona de deal a județului, fiind utilizate intens atât de locuitori, cât și de transportatori și turiști.

Modernizarea DJ 178D și DJ 178A se înscrie în programul amplu de reabilitare a infrastructurii rutiere județene derulat de Consiliul Județean Suceava, care vizează creșterea siguranței circulației și îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și semiurbane ale județului.