Avertisment meteo pentru Suceava și zona de nord a Moldovei: Vânt puternic și ploi abundente până sâmbătă


Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică de instabilitate atmosferică valabilă de marți, 19 mai, ora 12:00, până sâmbătă, 23 mai, ora 10:00. Județul Suceava se va afla sub incidența fenomenelor, cu accent pe intervalele cu ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Potrivit meteorologilor, în jumătatea de est a țării, inclusiv în Bucovina, vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor atinge 20-30 l/mp, izolat chiar 40-50 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze generale de 45-55 km/h, iar la munte, în zonele înalte, rafalele vor putea depăși 60-80 km/h.

Cod Galben de vânt puternic

Miercuri, 20 mai, între orele 08:00 – 22:00, a fost emis un Cod Galben de intensificări ale vântului pentru Moldova, inclusiv județul Suceava, nordul Dobrogei și estul/nord-estul Munteniei. Vitezele vor atinge 50-65 km/h, cu posibile rafale și mai puternice.

Meteorologii atrag atenția că fenomenele vor fi mai accentuate în zonele de deal și munte, unde există și risc de grindină izolat.


Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
