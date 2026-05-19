Avertisment meteo pentru Suceava și zona de nord a Moldovei: Vânt puternic și ploi abundente până sâmbătă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică de instabilitate atmosferică valabilă de marți, 19 mai, ora 12:00, până sâmbătă, 23 mai, ora 10:00. Județul Suceava se va afla sub incidența fenomenelor, cu accent pe intervalele cu ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Potrivit meteorologilor, în jumătatea de est a țării, inclusiv în Bucovina, vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor atinge 20-30 l/mp, izolat chiar 40-50 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze generale de 45-55 km/h, iar la munte, în zonele înalte, rafalele vor putea depăși 60-80 km/h.

Cod Galben de vânt puternic

Miercuri, 20 mai, între orele 08:00 – 22:00, a fost emis un Cod Galben de intensificări ale vântului pentru Moldova, inclusiv județul Suceava, nordul Dobrogei și estul/nord-estul Munteniei. Vitezele vor atinge 50-65 km/h, cu posibile rafale și mai puternice.

Meteorologii atrag atenția că fenomenele vor fi mai accentuate în zonele de deal și munte, unde există și risc de grindină izolat.