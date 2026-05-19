ULTIMA SOLUȚIE: ALEGERILE ANTICIPATE- de dr Adrian Botezatu, politolog

Criza politică românească, care se adâncește de la zi la zi, este cauzată de lipsa de legitimitate politică a Parlamentului și a Guvernării: în campania electorală, partidele care au creat Coaliția de guvernare au mințit cu nerușinare electoratul, spunând una în campanie și făcând opusul la Guvernare.

PSD, a făcut posibilă existența unui premier dat de partidul de pe locul 3 și a permis ca partidul de pe locul 4 să fixeze prioritățile guvernării.

Această struțo-cămilă numită Guvernarea Bolojan s-a prăbușit cu zgomot, noi coaliții de guvernare nu sunt posibile pe actuala formulă, iar soluția este una singură: alegerile anticipate (cea mai democratică formă de rezolvare a unei crize politice; ar fi cazul după 35 de ani de funcționare a acestei Constituții să avem și noi alegeri anticipate măcar o dată!).

Nu ne putem baza pe rolul de mediator al lui Nicușor Dan, deoarece rolul său principal este să distreze lumea.

De la vecinii bulgari trebuie să învățăm cum se menține economia stabilă, cum se face turism de succes, cum se câștigă Eurovisionul și cum se organizează alegeri anticipate de fiecare dată când este necesar.

Și încă un plus: ar fi prima dată în istoria României, când în timpul unei campanii electorale , Complexul Industrial al Propagandei ONG-urilor ar fi obligat să fie transparent și să publice lista finanțatorilor.