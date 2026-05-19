Toți copiii sunt invitați în lumea magică a mașinuțelor și trenulețelor la Muzeul Național al Bucovinei



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Vineri, 29 mai 2026, ora 13, Muzeul Național al Bucovinei vă așteaptă la vernisajul unei expoziții spectaculoase, Mașinuțe, trenulețe… fără bătrânețe, deschisă la Muzeul de Istorie, Sala POD.

Va fi o adevărată călătorie în miniatură, unde copiii și părinții vor putea descoperi aproape 350 de piese uimitoare: mașini, locomotive cu aburi, trenuri electrice și diesel, mocănițe, vagoane de călători și de marfă, gări, fabrici, copăcei, figurine și multe alte surprize.

Colecția Cornel Remus Ungureanu – istoria automobilului în miniatură.

Colecția este compusă din peste 1500 de machete auto la scara 1:24, realizate de Franklin Mint, Denbury Mint, Bburago, Maisto, Welly și alții.

În expoziție pot fi admirate aproximativ 150 de modele, de la Alfa Romeo, BMW, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, Volkswagen până la Zuk.

Cel mai vechi model prezent în expoziție este primul automobil din lume, Benz Patent-Motorwagen (1886).

Colecția Nicu Amurăriței

Unele trenulețe sunt foarte vechi și funcționează cu cheiță, exact ca jucăriile bunicilor! Cele mai vechi au peste 75 de ani și încă pot circula pe șine.

Ca materiale de construcție predomină trenulețele din tablă și metal iar ca vechime plaja se întinde între anii `40 și `80. Cele mai ”bătrâne” garnituri de trenulețe datează din anii 1948-1949, sunt din tablă și funcționează cu cheiță pe un circuit oval.

Vedeta expoziției este un tren militar de colecție, compusă din locomotivă și cinci vagoane pentru transportul trupelor Wermacht-ului produsă în anii `70 de firma Liliput, dar copiii vor putea admira și garnituri celebre create de producătorii Märklin, Roco sau LGB.

În expoziție se află și trenulețe românești rare, fabricate la Lugoj sau la celebra fabrică „Metaloglobus”, cunoscută odinioară drept „Bucuria Copiilor”.

Colecția este completată de o serie de accesorii interesante precum lampă CFR produsă în perioada interbelică în Atelierele din Arad, ceasuri de masă CFR, ”Calendarul Căilor Ferate Române” din 1911, bilete de călătorie din anii `70-`80, capsator de bilete din anul 1906, planșe didactice cu tematică feroviară și un ceas elvețian de buzunar marca Roskopf produs pentru CFR în anul 1920 având inscripția Sinaia.

O piesă unicat care întregește vizual expoziția este un aparat american denumit ”Perfescope” din anii 1900 pentru fotografii stereoscopice sau ”3D”.

Cine este curios are la dispoziție o fotografie rară de la final de secol XIX reprezentând o imagine din centrul Londrei cu un viaduct pe care circulă o locomotivă cu aburi, fotografie care cu ajutorul aparatului poate fi vizionată tridimensional.

Nicu Amurăriței: ,,Este o colecție de suflet izvorâtă din pasiunea care m-a atins încă din copilărie. Provin din comuna Ungureni, județul Botoșani, o comună mare prin care trece traseul de cale ferată Iași-Dorohoi, cu gară veche și frumoasă, cu multe depozite de cereale pentru că acolo fruncționa o bază de aprovizionare pentru tot județul. Imi aduc aminte că aveam vreo 6-7 ani când am văzut prima dată ”monstrul” cu aburi în gară la Ungureni și am rămas fascinat pe viață de această uriașă invenție care a dus la progresul omenirii. Când aveam timp dădeam o fugă în gară să urmăresc manevrele pe care le făceau locomotivele iar unii mecanici oameni de treabă mă luau în cabină și eram cel mai fericit dintre pământeni. Am avut o singură locomotivă în copilărie pe care mi-a cumpărat-o mama în 1969. M-a luat cu ea în târg la Botoșani să cumpere de-ale casei iar când am dat de vitrina unei librării în care se învârtea trenulețul m-am lipit de geam și nu am plecat de acolo până nu mi l-a cumpărat. A dat 330 de lei, o sumă enormă pentru o familie de țărani. Am găsit unul identic care acum se află în expoziție. Am început să colecționez mai serios de prin 2011, activitate care mă face mai fericit și mai tonic.’’

Expoziția promite culoare, nostalgie și multă bucurie pentru întreaga familie și poate fi văzută până pe 25 iunie 2026.

Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.