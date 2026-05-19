Ceremonial militar și religios de Ziua Eroilor la Suceava

Joi, 21 mai 2026, începând cu ora 12:00, la Monumentul Eroilor Români din Cimitirul „Pacea” va avea loc un ceremonial militar și religios dedicat Zilei Eroilor.

Evenimentul este organizat de Garnizoana Suceava, în colaborare cu Primăria Municipiului Suceava, Consiliul Județean Suceava, Instituția Prefectului Suceava, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” și Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni.

Ceremonia va include alocuțiuni, slujbă religioasă și depunere de coroane, jerbe și buchete de flori în memoria eroilor neamului. La eveniment sunt așteptați reprezentanți ai administrației publice județene și locale, ai structurilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, precum și delegații ale asociațiilor cadrelor militare în rezervă și în retragere, ale veteranilor de război, ai Asociației „Cultul Eroilor” – filiala Suceava, mass-media și societății civile.