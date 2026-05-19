Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Evenimente Ceremonial militar și religios de Ziua Eroilor la Suceava

Ceremonial militar și religios de Ziua Eroilor la Suceava


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Joi, 21 mai 2026, începând cu ora 12:00, la Monumentul Eroilor Români din Cimitirul „Pacea” va avea loc un ceremonial militar și religios dedicat Zilei Eroilor.

Evenimentul este organizat de Garnizoana Suceava, în colaborare cu Primăria Municipiului Suceava, Consiliul Județean Suceava, Instituția Prefectului Suceava, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” și Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni.

Ceremonia va include alocuțiuni, slujbă religioasă și depunere de coroane, jerbe și buchete de flori în memoria eroilor neamului. La eveniment sunt așteptați reprezentanți ai administrației publice județene și locale, ai structurilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, precum și delegații ale asociațiilor cadrelor militare în rezervă și în retragere, ale veteranilor de război, ai Asociației „Cultul Eroilor” – filiala Suceava, mass-media și societății civile.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Gheorghe Șoldan anunță că va începe modernizarea a două drumuri județene...

Toți copiii sunt invitați în lumea magică a mașinuțelor și trenulețelor...

ULTIMA SOLUȚIE: ALEGERILE ANTICIPATE- de dr Adrian Botezatu, politolog