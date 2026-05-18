„Pădurea asumaților” revine pe scena suceveană cu o distribuție reînnoită. Alex Iezdimir preia rolul Felix

Una dintre cele mai apreciate producții ale Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava, spectacolul „Pădurea asumaților” de Alexandra Felseghi, în regia lui Andrei Măjeri, revine în atenția publicului. După o pauză de câteva luni, comedia va fi prezentată sâmbătă, 23 mai 2026, de la ora 19:00, în Sala Mare a teatrului, într-o nouă formulă.

Tânărul actor Alex Iezdimir preia rolul Felix, interpretat anterior de Horia Andrei Butnaru. Schimbarea din distribuție reprezintă o premieră pentru teatrul sucevean și promite o abordare proaspătă a personajului. Pentru a asigura o tranziție cât mai reușită, regizorul Andrei Măjeri se află în această perioadă la Suceava pentru repetiții intensive.

Alex Iezdimir este absolvent al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București și are deja o experiență consistentă atât în teatru, cât și în film. A colaborat cu Andrei Măjeri în spectacole precum „Cine l-a ucis pe tata?” (Teatrul Metropolis București), „Mesia” (Teatrul Evreiesc de Stat) și „Livada de vișini” (Teatrul de Stat Constanța).

Spectacolul „Pădurea asumaților” va fi prezentat și în cadrul unui festival internațional. În luna iunie, producția suceveană va participa la Festivalul organizat de Teatrul Dramatic „Geo Milev” din Stara Zagora, Bulgaria, fiind programat pe data de 16 iunie 2026. Anul trecut, Teatrul „Matei Vișniec” a fost invitat în aceeași manifestare cu spectacolele „Cum l-am îngropat pe Stalin” și „Întoarcerea acasă”.

„Pădurea asumaților” este o comedie ancorată în contemporan, care abordează cu ironie și umor teme precum nevoia de idoli, liderii toxici și falsele „plase de siguranță” oferite de taberele de masculinizare sau feminizare.

Echipa artistică:

Regia: Andrei Măjeri

Dramaturgia: Alexandra Felseghi

Scenografia și lighting design: Sabina Reus

Coregrafia: Alice Veliche

Muzica: Magor Bocsárdi

Distribuția: Clara Popadiuc, Cosmin Panaite, Cristina Florea, Diana Lazăr, Delu Lucaci, Maria Teișanu, Bogdan Amurăriței, Răzvan Bănuț, Alex Iezdimir, Alexandru Marin, Cătălin Ștefan Mîndru.

Spectacolul este recomandat pentru publicul cu vârsta de peste 14 ani. Organizatorii atrag atenția că în timpul reprezentației se folosesc lumini stroboscopice, care pot afecta persoanele cu epilepsie sau sensibilitate la lumină intermitentă.