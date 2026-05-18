Concurs Național de Poezie Religioasă „Light of Life” – ediția a IV-a la Suceava: dialoguri literare, vizită la Dragomirna și premiere în biserică

Parohia Nașterea Maicii Domnului Suceava, prin Fundația In Memoriam, împreună cu Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava și Casa de Poezie „Light of Ink”, organizează în zilele de 20 și 21 mai 2026 manifestările din cadrul Concursului Național de Poezie Religioasă Tânără „Light of Life”, ediția a patra. Evenimentul reunește tineri poeți, personalități ale literaturii române și publicul sucevean într-o serie de acțiuni dedicate poeziei cu tematică religioasă.

Programul se va desfășura pe parcursul a două zile, după următorul calendar:

Miercuri, 20 mai 2026 • Ora 16:30 – În aula Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava va avea loc evenimentul „Dialog despre poezia religioasă”. Invitați speciali ai organizatorilor sunt poeta Daniela Șontică (București) și poetul Dumitru Crudu (Chișinău). Discuțiile vor fi moderate de cronicarul literar Vlad Sibechi și poeta Adela Șulea. • Ora 18:00 – Vizită la Mănăstirea Dragomirna, una dintre cele mai valoroase ctitorii ale artei și spiritualității bucovinene.

Joi, 21 mai 2026 • Ora 11:30 – În interiorul Bisericii Nașterea Maicii Domnului Suceava se va desfășura un microrecital de muzică și poezie religioasă, urmat de festivitatea de premiere a câștigătorilor ediției 2026 a concursului. La acest moment vor participa membrii juriului și tinerii poeți premiați.

Manifestările sunt organizate în parteneriat cu Centrul Cultural Bucovina, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și EduMax – Centru de Dezvoltare Personală și Profesională.

Concursul Național de Poezie Religioasă Tânără „Light of Life” s-a consolidat ca un proiect cultural de referință în regiune, oferind tinerilor talentați din întreaga țară oportunitatea de a-și exprima creația într-un cadru spiritual și artistic valoros.