Accident în zona montană Dorna Arini: Un tânăr a fost rănit după ce autoturismul s-a răsturnat pe un drum forestier

Un autoturism marca Suzuki Grand Vitara s-a răsturnat duminică, 17 mai 2026, pe un drum forestier nedestinat circulației publice, pe raza comunei Dorna Arini. În urma accidentului, șoferul a suferit mai multe traumatisme și a fost transportat la spital.

Potrivit primelor informații, un echipaj al Poliției Municipiului Vatra Dornei a fost alertat prin apel la 112 la ora 19:42 de către un martor care a anunțat că un autoturism a căzut de pe o pantă, iar două persoane se aflau în afara vehiculului.

La fața locului, polițiștii au stabilit că, în jurul orei 13:00, doi tineri se deplasau cu autoturismul Suzuki Grand Vitara pe un drum forestier din zona împădurită a comunei Dorna Arini. În timpul coborârii unei pante, conducătorul auto a pierdut controlul direcției, moment în care vehiculul s-a răsturnat. Șoferul a fost rănit, în timp ce pasagerul nu a suferit leziuni vizibile.

Echipajul de ambulanță al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava – Substația Vatra Dornei a acordat primele îngrijiri la locul accidentului și l-a transportat pe conducătorul auto la Spitalul Municipal Vatra Dornei. Diagnosticul medical stabilit a fost: traumatism cranio-cerebral fără pierderea cunoștinței, contuzie toracică și contuzie coloană lombară.

Conducătorul vehiculului a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Cercetările sunt continuate de polițiștii Postului de Poliție Dorna Arini.

Accidentul s-a produs pe un drum forestier dificil, ceea ce a complicat intervenția echipajelor de salvare.