Gheorghe Șoldan, după consultările de la Palatul Cotroceni: PSD nu fuge de responsabilitate și este dispus să își asume un guvern minoritar

Președintele PSD Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat luni, după consultările de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, că Partidul Social-Democrat nu fuge de responsabilitate și este pregătit să formeze un guvern minoritar pentru a asigura stabilitatea țării. Declarațiile au fost făcute la o televiziune de știri.

„PSD a spus de la început că nu fuge de responsabilitate și asta am discutat și astăzi la Cotroceni. Dacă e nevoie, PSD își poate asuma un guvern minoritar pentru a scoate țara din momentul dificil în care ne aflăm”, a afirmat Gheorghe Șoldan.

Șoldan a precizat că PSD a pus o singură condiție clară pentru orice negociere: „fără Ilie Bolojan și fără AUR”. Acesta a subliniat că varianta unui guvern minoritar PSD rămâne pe masă și că partidul va aduce voturile necesare în Parlament.

Referitor la criticile aduse președintelui PNL Ilie Bolojan, Gheorghe Șoldan a vorbit despre experiența din coaliție acuzându-l de încăpățânare și de faptul că „doar el are dreptate”.

„PSD are 28% în Parlament, este primul partid și e clar că noi suntem cei care putem face majoritatea. Dacă PNL nu vrea să vină alături de noi, vom merge pe varianta guvernului minoritar”, a adăugat liderul PSD Suceava.

Șoldan a respins ideea unui premier tehnocrat impus din exterior și a precizat că în discuțiile de la Cotroceni nu au fost avansate nume concrete. El a reiterat că PSD a câștigat alegerile parlamentare și că este dispus să continue guvernarea alături de PNL și USR, dar fără Ilie Bolojan.

„Partidul Social-Democrat este un partid responsabil și matur. Dacă e nevoie, vom merge pe un guvern minoritar PSD”, a concluzionat Gheorghe Șoldan.

Declarațiile vin în contextul negocierilor intense pentru formarea noului guvern după criza politică declanșată în ultimele săptămâni.