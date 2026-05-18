Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Politica Gheorghe Șoldan, după consultările de la Palatul Cotroceni: PSD nu fuge de...

Gheorghe Șoldan, după consultările de la Palatul Cotroceni: PSD nu fuge de responsabilitate și este dispus să își asume un guvern minoritar


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Președintele PSD Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat luni, după consultările de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, că Partidul Social-Democrat nu fuge de responsabilitate și este pregătit să formeze un guvern minoritar pentru a asigura stabilitatea țării. Declarațiile au fost făcute la o televiziune de știri.

„PSD a spus de la început că nu fuge de responsabilitate și asta am discutat și astăzi la Cotroceni. Dacă e nevoie, PSD își poate asuma un guvern minoritar pentru a scoate țara din momentul dificil în care ne aflăm”, a afirmat Gheorghe Șoldan.

Șoldan a precizat că PSD a pus o singură condiție clară pentru orice negociere: „fără Ilie Bolojan și fără AUR”. Acesta a subliniat că varianta unui guvern minoritar PSD rămâne pe masă și că partidul va aduce voturile necesare în Parlament.

Referitor la criticile aduse președintelui PNL Ilie Bolojan, Gheorghe Șoldan a vorbit despre experiența din coaliție acuzându-l de încăpățânare și de faptul că „doar el are dreptate”.

„PSD are 28% în Parlament, este primul partid și e clar că noi suntem cei care putem face majoritatea. Dacă PNL nu vrea să vină alături de noi, vom merge pe varianta guvernului minoritar”, a adăugat liderul PSD Suceava.

Șoldan a respins ideea unui premier tehnocrat impus din exterior și a precizat că în discuțiile de la Cotroceni nu au fost avansate nume concrete. El a reiterat că PSD a câștigat alegerile parlamentare și că este dispus să continue guvernarea alături de PNL și USR, dar fără Ilie Bolojan.

„Partidul Social-Democrat este un partid responsabil și matur. Dacă e nevoie, vom merge pe un guvern minoritar PSD”, a concluzionat Gheorghe Șoldan.

Declarațiile vin în contextul negocierilor intense pentru formarea noului guvern după criza politică declanșată în ultimele săptămâni.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Acțiune de amploare a poliției în piețele din Verești și Moldovița:...

Detaliile tragediei rutiere de pe DN17A la Ciumârna: Un motociclist de...

Autoturism distrus din gelozie la Șcheia: Soțul băut a spart geamurile...