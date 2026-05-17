Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Politica Gheorghe Șoldan, președintele CJ Suceava, face parte din delegația PSD la consultările...

Gheorghe Șoldan, președintele CJ Suceava, face parte din delegația PSD la consultările de la Cotroceni


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Partidul Social Democrat a anunțat componența delegației care va participa luni, 18 mai 2026, la consultările convocate de președintele României, Nicușor Dan, pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.

Delegația PSD va fi formată din Sorin Grindeanu – președintele PSD, Claudiu Manda – Secretar general al PSD, dar și Marian Neacșu, Gheorghe Șoldan – președintele organizației PSD Suceava și președinte al Consiliului Județean Suceava și Alfred Simonis – președinte PSD Timiș

Consultările de la Palatul Cotroceni vor începe luni, 18 mai 2026, la ora 09:00, cu delegația PSD. Pe parcursul zilei vor fi primite, în ordine, delegațiile AUR, PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților, SOS România și POT.

Prezența lui Gheorghe Șoldan în delegația centrală a PSD subliniază rolul tot mai important pe care organizația suceveană îl are la nivel național în această perioadă politică.

Social-democrații au purtat în ultimele zile discuții cu UDMR, reprezentanții minorităților și parlamentari neafiliați, în încercarea de a contura o majoritate alternativă pentru susținerea unui nou guvern, după ce PNL și USR au exclus o nouă coaliție cu PSD.

Consultările au loc în contextul crizei politice actuale, președintele Nicușor Dan urmând să desemneze un candidat la funcția de prim-ministru pe baza rezultatelor discuțiilor cu forțele politice parlamentare.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Motociclistul implicat în accidentul din zona Pasului Palma a murit

Accident grav în zona Pasului Palma: motociclist în stop cardio-respirator după...

Arhiepiscopul Calinic lansează „Decalogul la Duminica familiei creștine”: „Așezați-L pe Dumnezeu...