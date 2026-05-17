Gheorghe Șoldan, președintele CJ Suceava, face parte din delegația PSD la consultările de la Cotroceni



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Partidul Social Democrat a anunțat componența delegației care va participa luni, 18 mai 2026, la consultările convocate de președintele României, Nicușor Dan, pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.

Delegația PSD va fi formată din Sorin Grindeanu – președintele PSD, Claudiu Manda – Secretar general al PSD, dar și Marian Neacșu, Gheorghe Șoldan – președintele organizației PSD Suceava și președinte al Consiliului Județean Suceava și Alfred Simonis – președinte PSD Timiș

Consultările de la Palatul Cotroceni vor începe luni, 18 mai 2026, la ora 09:00, cu delegația PSD. Pe parcursul zilei vor fi primite, în ordine, delegațiile AUR, PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților, SOS România și POT.

Prezența lui Gheorghe Șoldan în delegația centrală a PSD subliniază rolul tot mai important pe care organizația suceveană îl are la nivel național în această perioadă politică.

Social-democrații au purtat în ultimele zile discuții cu UDMR, reprezentanții minorităților și parlamentari neafiliați, în încercarea de a contura o majoritate alternativă pentru susținerea unui nou guvern, după ce PNL și USR au exclus o nouă coaliție cu PSD.

Consultările au loc în contextul crizei politice actuale, președintele Nicușor Dan urmând să desemneze un candidat la funcția de prim-ministru pe baza rezultatelor discuțiilor cu forțele politice parlamentare.