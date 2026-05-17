Accident grav în zona Pasului Palma: motociclist în stop cardio-respirator după coliziunea cu un autoturism

Un accident rutier grav a avut loc duminică după amiaza, 17 mai 2026, în zona Pasului Palma, pe DN 17A.
Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, în urma coliziunii dintre o motocicletă și un autoturism au fost rănite cele două persoane de pe motocicletă – un bărbat și o femeie.
Bărbatul a intrat în stop cardio-respirator și este resuscitat la fața locului de echipajele medicale.
Femeia este conștientă și cooperantă, primește îngrijiri medicale și urmează a fi transportată la spital.
La locul accidentului intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare, o ambulanță SMURD B2, o ambulanță SMURD TIM (Terapie Intensivă Mobilă), precum și un echipaj SAJ.
Cercetările pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor exacte ale producerii accidentului sunt efectuate de polițiștii rutieri.
