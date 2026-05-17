Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Actualitate Accident grav în zona Pasului Palma: motociclist în stop cardio-respirator după coliziunea...

Accident grav în zona Pasului Palma: motociclist în stop cardio-respirator după coliziunea cu un autoturism


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Un accident rutier grav a avut loc duminică după amiaza, 17 mai 2026, în zona Pasului Palma, pe DN 17A.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, în urma coliziunii dintre o motocicletă și un autoturism au fost rănite cele două persoane de pe motocicletă – un bărbat și o femeie.

 Bărbatul a intrat în stop cardio-respirator și este resuscitat la fața locului de echipajele medicale.

Femeia este conștientă și cooperantă, primește îngrijiri medicale și urmează a fi transportată la spital.

La locul accidentului intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare, o ambulanță SMURD B2, o ambulanță SMURD TIM (Terapie Intensivă Mobilă), precum și un echipaj SAJ.

Cercetările pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor exacte ale producerii accidentului sunt efectuate de polițiștii rutieri.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Motociclistul implicat în accidentul din zona Pasului Palma a murit

Gheorghe Șoldan, președintele CJ Suceava, face parte din delegația PSD la...

Arhiepiscopul Calinic lansează „Decalogul la Duminica familiei creștine”: „Așezați-L pe Dumnezeu...