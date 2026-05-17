Mii de suceveni, pe Esplanada Casei de Cultură: manifestare de solidaritate pentru reunificarea familiei Samson din Suedia

Sâmbătă seară, 16 mai 2026, începând cu ora 18:30, mii de oameni au participat la un amplu miting de susținere a familiei Samson, organizat pe Esplanada din fața Casei de Cultură din municipiul Suceava. Manifestația a reunit credincioși din mai multe culte creștine, familii, reprezentanți ai societății civile și oameni politici care au cerut cu fermitate reunificarea imediată a părinților Daniel și Bianca Samson cu cele două fiice ale lor, Sara (14 ani) și Tiana (13 ani).

Fetele, cetățene române exclusiv, au fost separate abuziv de părinți de către autoritățile suedeze în urmă cu peste trei ani și jumătate. De atunci, ele au fost mutate prin mai multe centre de plasament și familii de încredințare, fără acordul părinților și al statului român.

Senatorul Titus Corlățean, prezent la miting, a vorbit cu emoție despre drama familiei Samson:

„Cele două fetițe de 13 și 14 ani sunt rupte abuziv de către autoritățile suedeze de familie, de mai bine de 3 ani și jumătate. Susținem reîntregirea familiei și repatrierea fetelor. Sunt ținute ilegal, abuziv, împotriva dreptului internațional, de către statul suedez, împotriva voinței României.”

Senatorul Corlățean a atras atenția că lipsa de reacție poate duce la situații asemănătoare.

„Știu că sunt încă prejudecăți în țara anumită România. Dar mare atenție! Cetățenii noștri sunt cetățenii noștri și eu personal consider aceste două fete cetățeni ai României din familie creștină ca fiind propriile mele fete. Avem datoria să ne luptăm pentru reunificarea acestei familii. Și mare atenție! Dacă nu strângem rândurile cu toți românii și creștinii din diferite culte, vedeți că vine valul peste noi toți. Vedeți că vă va lovi pe toți. Secularizarea asta extremă vine”, a spus Corlățean.

El a adresat direct autorităților suedeze o serie de întrebări dure, acuzând încălcarea Convenției ONU privind drepturile copilului, separarea forțată a copiilor de părinți, internarea uneia dintre fete într-o clinică psihiatrică, administrarea de tranchilizante, schimbarea identității fetelor și refuzul repetat al repatrierii, în ciuda demersurilor oficiale ale României.

„Nu mai există jumătate de măsură. Trebuie să ne rugăm și să acționăm. Credința fără fapte este o credință moartă”, a subliniat Titus Corlățean, făcând referire la cazul familiei Bodnariu, rezolvat pozitiv acum 11 ani, după proteste similare pornite tot din Suceava.

Deputatul Robert Sighiartău a evidențiat importanța familiei și a credinței:

„Familia este locul în care se naște libertatea, responsabilitatea și credința. O țară nu devine puternică doar prin tehnologie, ci atunci când are familii puternice. Astăzi suntem aici pentru că familia este pusă sub presiune, iar valorile creștine au devenit o problemă pentru anumite societăți. Trebuie să strângem rândurile și să luptăm pentru copiii noștri.”

Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu, a transmis mesajul președintelui Gheorghe Șoldan:

„Sunt răni și cicatrici care rămân pe viață. Familia Samson a plecat în Suedia pentru un trai mai bun, așa cum au făcut milioane de români. Astăzi trăiesc o dramă care durează de mai bine de 3 ani. Cel mai important lucru este să rămânem oameni și să alegem solidaritatea, rugăciunea și speranța.”

În mesaj, Gheorghe Șoldan, a reamintit de solidaritatea de la Broșteni:

„Exact asta ne arăta Bucovina și vara trecută la Broșteni. Când inundații le-au distrus case și viețile a sutei de oameni, nu au mai contat cine este ortodox, penticostal, baptist sau catolic. Oamenii au venit umăr lângă umăr și au format un adevărat baraj uman în fața nenorocirii.

Au reconstruit case, au adus apă și hrană și au dat speranță celor care pierduseră tot. Asta înseamnă credința adevărată. Să fii lângă oameni atunci când le este cel mai greu”

Mitingul a fost marcat de rugăciuni comune, emoție și mesaje puternice de solidaritate. Participanții au cerut autorităților române să intensifice demersurile diplomatice și juridice pentru repatrierea fetelor și au anunțat că acțiunile de susținere vor continua.

Cazul familiei Samson a devenit un simbol al luptei pentru drepturile părinților și pentru protejarea identității creștine și românești a copiilor, fiind comparat cu alte cazuri cunoscute din trecut (Bodnariu, Furdui etc.).

Evenimentul de sâmbătă seară marchează un nou moment de unitate a comunității sucevene și românești în apărarea valorilor familiei și a libertății religioase.