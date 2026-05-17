Suceava: Brățară de aur în valoare de 6.000 de lei, recuperată de polițiști după ce a fost însușită pe nedrept și amanetată



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale al Poliției Municipiului Suceava au reușit identificarea și recuperarea unei brățări de aur în valoare de 6.000 de lei, care fusese pierdută și ulterior însușită pe nedrept de o altă persoană.

Incidentul a fost sesizat pe 12 mai 2026 de către o femeie din Suceava, care a reclamat că, în dimineața de 7 mai 2026, în jurul orei 07:30, în momentul în care deschidea magazinul la care lucrează de pe strada Mărășești, i-a căzut brățara de aur (model Van Cleef) în fața ușii de acces. Femeia și-a dat seama de pierdere abia în jurul orei 13:00 și a căutat-o atât la domiciliu, cât și în autoturism, fără succes.

În urma cercetărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit că brățara a fost ridicată de pe jos de o altă femeie. Aceasta a recunoscut că a găsit bijuteria și că soțul ei a amanetat-o a doua zi. Ulterior, femeia a răscumpărat brățara din casa de amanet și a predat-o polițiștilor la sediul Poliției Municipiului Suceava.

Bijuteria – o brățară din aur galben, de aproximativ 20 cm, cu pandantive în formă de trifoi – a fost restituită proprietarei pe bază de proces-verbal.

Persoana vătămată a declarat că s-a împăcat cu femeia care a găsit brățara și nu mai are nicio pretenție față de aceasta.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de însușirea bunului găsit, iar cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului Investigații Criminale.