Bărbat de 33 de ani din Dărmănești, reținut în arest după ce a condus cu permisul suspendat și sub influența alcoolului

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Dărmănești au dispus, în noaptea de sâmbătă spre duminică reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 33 de ani din comuna Dărmănești, cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere și sub influența alcoolului.

Incidentul a avut loc sâmbătă, 16 mai 2026, în jurul orei 21:05, pe drumul comunal DC 38, pe raza comunei Dărmănești. Echipajul de poliție a oprit pentru control un autoturism marca Ford. La volan se afla un bărbat care emana halenă alcoolică.

Testarea cu aparatul etilometru a indicat o concentrație de 0,29 mg/l alcool pur în aerul expirat. Verificările efectuate în bazele de date au arătat că șoferul nu deține permis de conducere valabil, având dreptul de a conduce suspendat. Autoturismul avea însă RCA-ul și ITP-ul valabile.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art. 335 alin. 2 Cod Penal) și se efectuează cercetări și sub aspectul conducerii sub influența alcoolului (art. 336 alin. 1 Cod Penal), în funcție de rezultatele analizelor de sânge.

Bărbatul a fost audiat în calitate de suspect duminică, 17 mai, dar a refuzat să dea declarații, prevalându-se de dreptul la tăcere.

În urma administrării probatoriului, organele de cercetare penală au dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore, începând cu data de 17 mai 2026, ora 03:00, până la data de 18 mai 2026, ora 03:00. Acesta a fost depus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.