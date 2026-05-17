Accident rutier pe str. Mihai Eminescu din Suceava. Pasager rănit ușor după ce șoferul a pierdut controlul BMW-ului


Un accident rutier a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 17 mai 2026, în jurul orei 01:22, pe strada Mihai Eminescu din municipiul Suceava.

Un tânăr de 19 ani, din comuna Moara, aflat la volanul unui autoturism marca BMW, a adoptat un comportament agresiv în conducere, patinând excesiv roțile motoare. În urma manevrei, a pierdut controlul direcției de mers, a ieșit de pe carosabil și a intrat în coliziune cu bordura și gardul unei societăți comerciale, fiind proiectat ulterior înapoi pe partea carosabilă.

În urma impactului, pasagerul din autoturism – un tânăr de 21 de ani, din municipiul Suceava – a suferit leziuni ușoare, fiind diagnosticat cu traumatism cervical și traumatism la mâna dreaptă. Acesta a fost preluat și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Suceava efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.


newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
