Un bărbat din Șcheia, beat, a sunat de două ori la 112 pentru aceeași agresiune imaginară. A fost sancționat pentru apelare abuzivă

Un bărbat de 57 de ani din satul Sfântu Ilie, comuna Șcheia, a sunat de două ori la Serviciul Unic de Urgență 112 în aceeași zi, reclamând că ar fi fost agresat fizic de un vecin, însă verificările poliției au arătat că sesizarea nu se confirmă.

Incidentul s-a petrecut sâmbătă, 16 mai 2026. Prima dată, în jurul orei 18:04, bărbatul a apelat 112 susținând că a fost bătut, i s-a luat pălăria și i s-a stricat bicicleta. Seara, la ora 22:00, a sunat din nou la poliție, reclamând aceeași agresiune, dar a precizat că nu-și mai amintește ce i-au spus polițiștii după primul apel.

Echipajul de poliție deplasat la fața locului l-a găsit pe bărbat la domiciliu, într-o stare vădită de ebrietate. Acesta a relatat că se afla în vizită la un vecin, unde au consumat băuturi alcoolice, după care ar fi fost agresat. Verificările efectuate la fața locului și declarațiile ulterioare nu au confirmat nicio agresiune.

În cauză a fost întocmit un proces-verbal, iar bărbatul a fost avertizat verbal cu privire la apelarea abuzivă a serviciului 112, fiind sancționat contravențional conform OUG 34/2008.

Având în vedere că bărbatul este cunoscut cu probleme psihice și se afla într-o stare avansată de ebrietate, polițiștii au dispus internarea sa la Secția de Psihiatrie a Spitalului din Burdujeni.