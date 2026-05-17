Arhiepiscopul Calinic lansează „Decalogul la Duminica familiei creștine”: „Așezați-L pe Dumnezeu în centrul familiei”

Cu ocazia Duminicii familiei creștine, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a adresat un mesaj pastoral cu îndemnuri practice pentru familiile ortodoxe din Eparhie.

Sub titlul „Decalog la Duminica familiei creștine”, Arhiepiscopul Calinic subliniază că familia este cea mai importantă instituție divină și umană, iar prezența lui Dumnezeu în mijlocul ei este garanția păcii, dragostei și mântuirii.

Iată cele 10 îndemnuri ale Decalogului propus de Înaltpreasfinția Sa, Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților:

Așezați-L pe Dumnezeu în centrul familiei, căci acolo unde El este chemat, dragostea nu se risipește, iar încercările devin prilej de mântuire. Păstrați pacea în casă ca pe o comoară, pentru că nimic nu alungă harul mai repede decât mânia și neînțelegerea. Iubiți-vă între voi, știind că adevărata iubire nu caută ale sale, crescându-vă copiii în frica de Dumnezeu și în dragoste. Rugați-vă împreună, părinți și copii, fiindcă rugăciunea unită întărește legăturile mai mult decât orice cuvânt sau sfat omenesc. Gestionați-vă conflictele prin înțelegere, nu prin autoritate, întrucât rezolvarea constructivă a tensiunilor consolidează relațiile pe termen lung. Feriți-vă casa de judecată și de vorbirea de rău, căci limba neînfrânată rănește sufletele mai adânc decât faptele. Primiți necazurile cu nădejde, întrucât ele sunt îngăduite de Dumnezeu spre curățirea inimii și spre întărirea credinței familiei. Trăiți în cumpătare și mulțumire, crezând că bogăția adevărată a familiei este pacea sufletului, nu prisosul lucrurilor. Investiți timp în relațiile familiale, pentru că timpul petrecut cu rost este cel care întărește atașamentul și crește sentimentul de apartenență. Căutați mântuirea împreună, deoarece familia nu este doar o legătură pământească, ci o chemare comună spre Împărăția Cerească.

Mesajul Arhiepiscopului Calinic vine ca un îndemn concret și duhovnicesc adresat tuturor familiilor din Bucovina, într-o perioadă în care valorile creștine ale familiei sunt tot mai mult puse sub semnul întrebării.