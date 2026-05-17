Jucători de la CSU Suceava, protagoniști în amicalele naționalelor juvenile de handbal cu Slovacia

Reprezentanții clubului CSU Suceava la loturile naționale juvenile de handbal ale României au încheiat acțiunile de pregătire din această săptămână câte două meciuri amicale în compania selecționatelor similare ale Slovaciei.

La Naționala de Cadeți, selecționerul Vasile Boca și jucătorii Eric Bichir, Ionuț Babiuc, Mircea Cumpănașu și Sebastian Tabarcea au participat la primele meciuri internaționale ale acestei generații (2010/2011). Partidele disputate la Baia Mare s-au încheiat cu victorii strânse ale oaspeților, Slovacia impunându-se cu 25-24 și 22-21.

La Naționala de Juniori (2008/2009), Ianis Chiruț și Iulian Lupu au evoluat în cele două confruntări din Slovacia. După o înfrângere la limită în prima partidă, scor 31-32, România s-a impus în al doilea meci cu 36-31.

La Naționala de Tineret (2006/2007), selecționerul Bogdan Șoldănescu și jucătorii Răzvan Rîpă, Teodor Ilucă, Emanuel Șerban, Codrin Dascălu și Eduard Rusu au înregistrat o victorie și o înfrângere în cele două teste din Slovacia. Tricolorii au pierdut primul meci cu 23-28 și l-au câștigat pe al doilea cu 36-30. România continuă pregătirea pentru Campionatul European din luna iulie, care se va disputa la Cluj-Napoca și Turda.

Foto: Federația Română de Handbal