Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Actualitate Jucători de la CSU Suceava, protagoniști în amicalele naționalelor juvenile de handbal...

Jucători de la CSU Suceava, protagoniști în amicalele naționalelor juvenile de handbal cu Slovacia


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Reprezentanții clubului CSU Suceava la loturile naționale juvenile de handbal ale României au încheiat acțiunile de pregătire din această săptămână câte două meciuri amicale în compania selecționatelor similare ale Slovaciei.

La Naționala de Cadeți, selecționerul Vasile Boca și jucătorii Eric Bichir, Ionuț Babiuc, Mircea Cumpănașu și Sebastian Tabarcea au participat la primele meciuri internaționale ale acestei generații (2010/2011). Partidele disputate la Baia Mare s-au încheiat cu victorii strânse ale oaspeților, Slovacia impunându-se cu 25-24 și 22-21.

La Naționala de Juniori (2008/2009), Ianis Chiruț și Iulian Lupu au evoluat în cele două confruntări din Slovacia. După o înfrângere la limită în prima partidă, scor 31-32, România s-a impus în al doilea meci cu 36-31.

La Naționala de Tineret (2006/2007), selecționerul Bogdan Șoldănescu și jucătorii Răzvan Rîpă, Teodor Ilucă, Emanuel Șerban, Codrin Dascălu și Eduard Rusu au înregistrat o victorie și o înfrângere în cele două teste din Slovacia. Tricolorii au pierdut primul meci cu 23-28 și l-au câștigat pe al doilea cu 36-30. România continuă pregătirea pentru Campionatul European din luna iulie, care se va disputa la Cluj-Napoca și Turda.

Foto: Federația Română de Handbal


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Accident grav în zona Pasului Palma: motociclist în stop cardio-respirator după...

Gheorghe Șoldan, președintele CJ Suceava, face parte din delegația PSD la...

Arhiepiscopul Calinic lansează „Decalogul la Duminica familiei creștine”: „Așezați-L pe Dumnezeu...