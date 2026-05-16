Studenți de la Echipamente și sisteme medicale USV Suceava, premiați la Conferința Națională BENG 2026

Studenții specializării Echipamente și sisteme medicale din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava au obținut rezultate de excepție la Conferința Națională de Bioinginerie pentru Studenți și Tineri Cercetători – BENG 2026, desfășurată la Iași în perioada 6–10 mai 2026.

Universitatea suceveană a fost reprezentată de 22 de studenți, care au prezentat proiecte și cercetări cu tematici actuale și cu aplicabilitate practică în domeniul tehnologiilor medicale. Evenimentul a reunit studenți și cadre didactice din șapte centre universitare din țară.

La finalul procesului de jurizare, Mirabela Daicu (anul IV) a obținut Premiul al III-lea. Totodată, studenții Adriana Vicol, Miruna Corduneanu și Tudor Crețu (toți din anul II) au fost premiați cu mențiuni.

Participarea studenților USV a fost coordonată de șef lucrări dr. bioing. Roxana Toderean și șef lucrări dr. bioing. Dragoș Ionuț Vicoveanu, cadre didactice implicate activ în îndrumarea activităților de cercetare și dezvoltare din cadrul programului de studiu.

Lucrările prezentate s-au remarcat prin caracterul interdisciplinar, orientarea către soluții inovatoare și integrarea tehnologiilor moderne utilizate în domeniul medical.

„Felicităm toți studenții participanți pentru implicare și nivelul ridicat al prezentărilor. Rezultatele obținute confirmă calitatea programului de studiu și efortul constant al universității de a forma specialiști competitivi în bioingineria medicală la nivel național”, au transmis cadrele didactice coordonatoare.