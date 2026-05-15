Cetatea 1932 Suceava continuă parcursul perfect în play-off: 7 victorii din 7 meciuri!

Formația antrenată de Petre Grigoraș a obținut o nouă victorie de forță în play-off-ul Ligii a III-a. Vineri, în deplasare, pe terenul celor de la CS Blejoi, „alb-albaștrii” s-au impus cu scorul de 1-0, la capătul unui meci extrem de disputat și tensionat.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Ilie Marian în minutul 88, aducând trei puncte extrem de valoroase pentru suceveni într-un moment decisiv al sezonului.

Pentru această confruntare, antrenorul Petre Grigoraș a aliniat următoarea formulă de start: Alin Ciobanu – Mario Bai, Ciprian Perju, Ruslan Chelari, Ștefan Petraru, Ruben Sumanariu, Stephane Ferhaoui, Andrei Cerlincă, Marian Drăghiceanu, Răzvan Gorovei, Gabriel Răducan.

Au mai intrat pe parcurs Ilie Marian, Juan Pătrașcu, Alexandru Zaharia și Marius Codreanu.

Cu acest succes, Cetatea 1932 Suceava ajunge la 7 victorii din tot atâtea meciuri disputate în play-off și își păstrează ferm primul loc în clasament, cu 31 de puncte. Pe locul secund se află FC Șoimii Gura Humorului, cu 30 de puncte.

În ultima etapă a play-off-ului, programată sâmbătă, 23 mai, de la ora 18:00, pe stadionul Areni, sucevenii vor primi vizita formației Sepsi OSK 2.