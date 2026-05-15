Comisari ai Gărzii de Mediu Suceava la Școala Gimnazială Nr. 10: Lecție de mediu, de colectare selectivă a deșeurilor și reciclare pentru elevi


Comisari din cadrul Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Suceava au participat vineri, 15 mai 2026, la o activitate de educație ecologică desfășurată la Școala Gimnazială Nr. 10 Suceava, alături de elevi și cadre didactice pasionate de protejarea mediului înconjurător.

În cadrul întâlnirii au fost abordate teme esențiale precum colectarea selectivă a deșeurilor și reciclarea, fiind subliniat rolul fiecărui cetățean în menținerea unui mediu curat și sănătos.

Elevilor le-au fost prezentate și echipamentele moderne achiziționate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), utilizate de comisari pentru monitorizarea și controlul activităților cu impact asupra mediului.

La activitate a participat și o studentă a Facultății de Silvicultură din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, aflată în perioada de practică la Garda de Mediu – CJ Suceava.

„Prin astfel de acțiuni ne propunem să contribuim la formarea unei generații responsabile și conștiente de importanța protejării mediului înconjurător”, au transmis reprezentanții Gărzii de Mediu Suceava.

Acest tip de întâlniri interactive reprezintă un demers constant al instituției pentru creșterea gradului de conștientizare ecologică în rândul tinerilor suceveni.


