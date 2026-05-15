Gheorghe Șoldan: Varianta ocolitoare a Sucevei intră în reparații. Se toarnă un nou covor asfaltic pe 8 kilometri

Începând de săptămâna viitoare, varianta ocolitoare a municipiului Suceava va intra într-un amplu program de reparații, a informat, vineri, președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan.

Potrivit acestuia, pe tronsonul cuprins între sensul giratoriu de la ieșirea spre Gura Humorului și ieșirea spre Fălticeni, pe o lungime de aproximativ 8 kilometri, va fi turnat un nou covor asfaltic.

Lucrările vor fi executate în intervalul 18:00 – 06:00, pe timp de noapte, tocmai pentru a nu afecta circulația rutieră în orele de vârf.

Șoferii sunt rugați să respecte semnalizarea temporară și să circule cu atenție sporită în zona lucrărilor.