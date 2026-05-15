Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Actualitate Gheorghe Șoldan: Varianta ocolitoare a Sucevei intră în reparații. Se toarnă un...

Gheorghe Șoldan: Varianta ocolitoare a Sucevei intră în reparații. Se toarnă un nou covor asfaltic pe 8 kilometri


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Începând de săptămâna viitoare, varianta ocolitoare a municipiului Suceava va intra într-un amplu program de reparații, a informat, vineri, președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan.

Potrivit acestuia, pe tronsonul cuprins între sensul giratoriu de la ieșirea spre Gura Humorului și ieșirea spre Fălticeni, pe o lungime de aproximativ 8 kilometri, va fi turnat un nou covor asfaltic.

Lucrările vor fi executate în intervalul 18:00 – 06:00, pe timp de noapte, tocmai pentru a nu afecta circulația rutieră în orele de vârf.

Șoferii sunt rugați să respecte semnalizarea temporară și să circule cu atenție sporită în zona lucrărilor.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Doi tineri din Arbore, reținuți în arest pentru agresiune și tulburarea...

Șofer cu alcoolemie uriașă de 1,87 mg/l în aerul expirat, oprit...

Șofer de 25 de ani din Botoșani, urmărit și prins de...