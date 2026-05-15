Suceava, desemnat „Județul Anului 2026” la Gala Destinația Anului! Cinci atracții bucovinene au urcat pe podium

Județul Suceava a fost desemnat, joi seară, 14 mai 2026, „Județul Anului” în cadrul Galei „Destinația Anului 2026”, cea mai importantă competiție națională dedicată turismului din România. Distincția a fost acordată la egalitate cu județul Constanța, după ce cinci destinații sucevene au urcat pe podium.

Evenimentul s-a desfășurat la Cazinoul din Constanța, iar vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu, a reprezentat administrația județeană la decernare.

Din cele 10 destinații sucevene calificate în marea finală, cinci au obținut premii naționale:

Locul I – Vatra Dornei, la categoria „Stațiuni turistice”

Locul II – Cetatea de Scaun a Sucevei, la categoria „Sanctuare ale istoriei"

Locul II – Complexul de Agrement Ariniș, la categoria „Joacă și adrenalină"

Locul II – Ținutul Rarăului, la categoria „Tărâmuri fermecate" (cea mai disputată categorie a competiției)

Locul II – Ciocănești, la categoria „Sate de poveste"

Vicepreședintele Nicolae Robu a declarat: „Rezultatele din acest an confirmă încă o dată că Bucovina rămâne una dintre cele mai fermecătoare destinații din România. Performanța vine și pe fondul numeroaselor investiții importante pe care le-a demarat noua echipă a administrației județene, condusă de președintele Gheorghe Șoldan.”

Robu a enumerat câteva dintre proiectele majore aflate în derulare: varianta ocolitoare de la Gura Humorului (cu cel mai mare viaduct din România), modernizarea Aeroportului „Ștefan cel Mare” și construirea noului Terminal 3, reconfigurarea traseului Via Transilvanica, Autostrada A7, funcționarea OMD Bucovina și alocarea celui mai mare buget pentru evenimente culturale și promovare turistică.

„Veniți în Bucovina și veți înțelege de ce oamenii se întorc aici din nou și din nou. Vă așteptăm cu drag în județul Suceava!”, a concluzionat vicepreședintele.

Competiția „Destinația Anului” evaluează destinațiile pe baza votului publicului, a punctajelor acordate de un juriu de specialitate și a unor cercetări sociologice naționale. Suceava a mai obținut rezultate remarcabile în edițiile precedente, inclusiv Marele Premiu „Destinația Anului 2023” cu Ținutul Mănăstirilor.

Titlul de „Județul Anului 2026” consolidează poziția Sucevei și a Bucovinei ca unul dintre cele mai puternice branduri turistice ale României.