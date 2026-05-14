Incendiu într-un apartament din cartierul Burdujeni Suceava. Un bărbat transportat la spital cu arsuri

Incendiu într-un apartament din cartierul Burdujeni Suceava. Un bărbat transportat la spital cu arsuri


Un incendiu a izbucnit joi seară, în jurul orei 20:00, într-un apartament situat în cartierul Burdujeni din municipiul Suceava.

Potrivit sublocotenent Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, pompierii militari au intervenit prompt și au reușit să localizeze și să stingă rapid flăcările.


La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere, o autospecială pentru salvare și lucru la înălțime și o ambulanță SMURD B2, din cadrul Detașamentului Suceava.


Incendiul se manifesta la materiale combustibile din baia apartamentului. Echipajele au acționat eficient, reușind să localizeze și să lichideze incendiul în scurt timp.
În urma evenimentului, un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani a fost rănit, suferind arsuri la membrele superioare. Pompierii paramedici SMURD i-au acordat primul ajutor la locul intervenției și l-au transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.


