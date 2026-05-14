Curtea de Apel Suceava își sărbătorește ziua – 105 ani de la înființare

Instanțele sucevene au marcat joi, 14 mai 2026, Ziua Curții de Apel Suceava, prilej de a celebra 105 de ani de la înființarea acestei importante instituții judiciare din Bucovina.

Evenimentul marchează momentul istoric din 14 mai 1919, când, prin Decretul-Lege nr. 2867, a fost înființată Curtea de Apel Bucovina, cu jurisdicție asupra Tribunalelor Cernăuți și Suceava. De atunci, instanța a jucat un rol esențial în consolidarea unității juridice naționale și în înfăptuirea unei justiții independente, imparțiale și accesibile cetățenilor.

„La data de 14 mai a fiecărui an, instanțele sucevene marchează Ziua Curții de Apel Suceava, ocazie cu care celebrăm rolul important pe care l-a avut Curtea de Apel pentru Bucovina în perfecționarea unității juridice naționale prin asumarea înfăptuirii unei justiții puternice, independente, imparțiale și cu respect față de cetățean”, se arată în comunicatul de presă al instanței.

Cu această ocazie, la sediul Curții de Apel Suceava a avut loc o întâlnire cu studenții Facultății de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Prezentarea a vizat activitatea instanțelor de judecată și profesiile juridice implicate în actul de justiție, stârnind un interes deosebit în rândul viitorilor juriști.

Informații despre organizarea sistemului judiciar și despre traseele profesionale în domeniul juridic au fost oferite de:judecător Anca Cazacu – președintele Curții de Apel Suceavajudecător Cătălin Temneanu – președintele Secției a II-a Civilejudecător Lucian Lungu – președintele Secției I Civilegrefier șef de secție Doina Fodorasistent de judecător Alexandru Cabadecan Liana Pascariu și lector universitar dr. Daniela Lămășanu – din partea facultății.

Curtea de Apel Suceava și-a reafirmat angajamentul pentru o justiție modernă, eficientă și orientată spre cetățean, contribuind astfel la apărarea statului de drept și la consolidarea încrederii publicului în sistemul judiciar.

La finalul comunicatului, președintele Curții, judecător Anca Cazacu, a adresat urări de „La mulți ani!” întregului personal al Curții de Apel Suceava, instanțelor arondate și tuturor colaboratorilor.

