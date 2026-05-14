Sucevean trimis în judecată pentru tentativă de omor calificat și violare de domiciliu după ce și-a înjunghiat fosta concubină


Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a unui bărbat acuzat de violență în familie raportată la tentativă de omor calificat și violare de domiciliu.

Potrivit rechizitoriului, inculpatul a avut o relație de concubinaj cu victima, care a încetat în urmă cu aproximativ trei luni. Pe 26 aprilie 2026, în jurul orei 20:00, după o discuție contradictorie purtată la telefon, bărbatul s-a prezentat la apartamentul în care locuia fosta concubină și a început să bată insistent în ușă.

Martora care locuia împreună cu victima a deschis ușa, moment în care inculpatul a pătruns fără acordul celor două femei, forțând accesul în imobil. Acesta s-a deplasat în bucătărie, unde se afla victima, și a început să exercite violențe fizice asupra ei, trăgând-o de păr. Ulterior, a înjunghiat-o cu un cuțit de bucătărie de dimensiuni mari în zona posterioară a gâtului, provocându-i o plagă deschisă cu adâncimea de aproximativ 2 cm.

Victima a fost transportată de urgență la spital, unde i s-au acordat îngrijiri medicale. Potrivit raportului de expertiză medico-legală, leziunile i-au necesitat 7-9 zile de îngrijiri medicale, fără a-i fi pusă viața în primejdie.

Procurorii apreciază că, deși viața victimei nu a fost pusă în pericol din punct de vedere medico-legal, modul de acțiune al inculpatului (folosirea unui cuțit apt să producă decesul și vizarea unei zone vitale) indică intenția de a ucide.

Bărbatul a părăsit locuința după comiterea faptelor, însă a fost identificat și reținut în scurt timp. El se află în prezent în arest preventiv.


